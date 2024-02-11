消费火热！除夕即时零售销售额同比增长约20%
2024年02月11日08:03 | 来源：央视网
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商务部大数据监测显示，除夕我国消费火热，即时零售、服务消费等较大幅度增长，消费潜力不断释放。
除夕，我国部分重点大型连锁超市即时零售销售额同比增长约20%。
年夜饭等服务消费火热。除夕当天重点电商平台在线餐饮销售额同比增长40.8%，东北菜、西北菜、粤港菜线上销售额分别增长270.6%、84.5%和59.2%。
商圈客流大幅攀升。除夕全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长26.9%和21.7%。
生活必需品市场货足价稳，全国百家大型农副产品批发市场粮油、肉类、禽蛋、蔬菜、水果库存充足，假期首日，粮食、食用油、猪牛羊肉、鸡蛋、蔬菜价格与节前基本持平。（央视新闻客户端）
(责编：王震、陈键)
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