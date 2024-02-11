除夕跨区域人员流动量超1.9亿人次 较2023年同期增长26.7%
2024年02月11日08:04 | 来源：经济日报
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本报北京2月10日讯(记者齐慧)交通运输部最新公布的数据显示，9日农历腊月三十，全社会跨区域人员流动量19524万人次，比2023年同期增长26.7%，比2019年同期增长28.4%。
据统计，2月9日，铁路客运量825.7万人次，比2023年同期增长98.8%，比2019年同期增长50.2%。公路人员流动量18462万人次，比2023年同期增长24.2%，比2019年同期增长28.5%。水路客运量56.6万人次，比2023年同期增长11.9%，比2019年同期下降60.8%。民航客运量179.7万人次，比2023年同期增长137.7%，比2019年同期增长25%。
10日是农历新年第一天，返乡及出行的车流人流仍处于高峰，各地交通运输部门多措并举做好春运服务保障，全力打造让人民群众满意的平安便捷温馨春运。（经济日报）
(责编：王震、陈键)
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