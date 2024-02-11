本报北京2月10日讯（记者熊丽）国家统计局近日发布的数据显示，2024年1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.3%，连续两个月上涨；受上年同期春节错月对比基数较高影响，同比下降0.8%。扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，涨幅与近10年同期平均水平相当；同比上涨0.4%，保持温和上涨。

国家发展改革委价格监测中心分析预测处处长张学武分析，1月份国内多地发生雨雪冰冻天气，加上临近春节，鲜菜、水产品价格有所上涨，猪肉价格企稳，食品价格环比小幅上升。国际油价先升后降，影响国内成品油价格环比小幅下降1%左右。春运开启，在外务工人员返乡、旅游出行增加、节前服务需求增多，机票、旅游及家政等服务价格出现上涨。

从同比看，CPI下降0.8%，降幅比上月扩大0.5个百分点。国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示：“同比降幅扩大，主要是上年春节位于1月份，加之同期疫情防控转段后消费需求增加，导致上年对比基数较高所致。”

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟认为，CPI环比连续两个月上涨，说明居民消费价格延续了稳步缓和的态势，社会有效需求保持温和复苏势头。

1月份，受国际大宗商品价格波动、国内部分行业进入传统生产淡季等因素影响，全国PPI环比、同比下降，但降幅均收窄。从环比看，PPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。从同比看，PPI下降2.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点。

张学武表示，从环比看，1月份春节临近，部分项目施工和生产活动步入淡季，工业产品价格小幅下行。从同比看，国际大宗商品价格总体回落，在输入性因素影响下，国内PPI同比下降。受外部需求增长放缓影响，电气机械、通信电子等出口相关行业价格不同程度下降，影响PPI下降0.6个百分点。

庞溟认为，短期内CPI还有可能在低位波动，但在宏观政策提质、扩量、增效、协同的背景下，随着经济动能和市场主体内生动力持续恢复改善，从全年来看CPI将温和回升，PPI由负转正的路径较为明晰。从中期来看，通胀中枢将在波动中逐步修复，回归至常态水平。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经