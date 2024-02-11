2月9日，中国人民银行公布的统计数据显示，2024年1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。

专家认为，金融数据总体好于预期，量、价均有较好体现。社融在上年同期高基数的基础上，继续保持同比多增，说明金融体系为实体经济提供资金支持的力度保持较高水平。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，整体上看，在贷款均衡投放要求下，1月份信贷同比多增，新增社融达到历史同期的最高水平，金融数据“开门红”成色充足，显示稳增长政策全面发力，有利于推动一季度宏观经济持续回稳向上，短期内金融数据有望继续保持较强态势。

今年以来，稳健货币政策灵活适度、精准有效，坚持金融服务实体经济的根本宗旨，强化逆周期和跨周期调节，对经济支持力度保持稳固。开年货币政策大招频出，降准0.5个百分点，向市场提供长期流动性超1万亿元，下调再贷款再贴现利率0.25个百分点，出台完善经营性物业贷款相关政策，支持优质房企盘活存量资产，配合城市政府因城施策调整房贷利率政策下限。招联首席研究员董希淼表示，各项政策为经济良好开局营造了适宜的货币金融环境，也提振了各方信心。

值得关注的是，1月贷款增长保持平稳，数据好于市场预期。数据显示，当月贷款新增4.92万亿元，与上年大体持平，月末贷款余额继续保持10%以上的较高增速。此前，市场机构预测1月新增贷款平均约为4.7万亿元，实际贷款数据超出市场预期。

“1月新增贷款在上年同期高基数的基础上，保持了同比多增，说明银行表内对实体经济的资金支持力度比较稳固。”董希淼表示。

王青表示，1月新增信贷同比仍实现小幅多增，这主要体现稳增长政策持续发力，对相关信贷需求的支撑作用。同时，主要受低基数影响，1月居民贷款同比多增幅度较大。

在多位专家看来，贷款平稳增长体现信贷节奏平稳的要求。人民银行近期多次强调要保持货币信贷平稳投放，1月24日国新办新闻发布会上，人民银行行长潘功胜指出2024年要保持信贷总量适度、节奏平稳。

此外，有市场人士分析，贷款利率的持续下行，也有效激发了信贷需求。人民银行近日发布的去年四季度货政报告显示，2023年12月，企业贷款加权平均利率为3.75%，同比下降0.22个百分点，再创有统计以来新低；新发放个人住房贷款加权平均利率为3.97%，较上年同期低0.29个百分点。金融机构普遍反映，2024年1月企业贷款利率和个人住房贷款利率仍有望延续稳中有降态势。

董希淼认为，我国经济仍处于疫后恢复阶段，需要金融持续提供有力支持，中央经济工作会议、中央金融工作会议都提出了继续降低融资成本的要求。“当前贷款利率下行主要有两大约束：一是国内外利差。二是存贷款利差。需要统筹把握好各方因素，为利率下行创造条件。”他说。（经济日报）

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经