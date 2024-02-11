本报北京2月10日电(记者訾谦)10日，大年初一，春运进入第16天。铁路、电力、民航等部门强化安全管理，提升出行服务，积极保障旅客新春假期顺畅出行。

来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，2月9日，全国铁路发送旅客825.7万人次；2月10日，全国铁路预计发送旅客550万人次，计划加开中短途旅客列车176列。

中国铁路郑州局集团公司在郑州东、洛阳龙门等43个高铁站260余家门店推出番茄鸡蛋、红烩炸鸡饭等单价不超过20元的“春运特惠套餐”；中国铁路武汉局集团公司在部分列车上增加御寒毛毯、暖宝宝供应，供老幼病残孕等重点旅客使用；中国铁路南昌局集团公司在多趟高铁列车上销售中欧班列进口的保税商品，供旅客在旅途中选购“洋年货”，进一步丰富旅客出行体验。

电力和民航方面，南方电网广东电网公司组织辖区内保供电服务队，深入机场、火车站、客运站、高速服务区等重要交通枢纽场所检查维护电力设施，全力确保春节假期电力供应安全可靠；成都天府国际机场春运期间新增24个国内值机柜台、4个中转值机柜台，协调各航空公司最大限度提高值机柜台资源供给能力，让旅客出行更便捷。（光明日报）

(责编：王震、陈键)

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