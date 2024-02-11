关注真相，一问到底。大年初一，穿上新衣，走亲访友，拜年串亲戚。咱中国人讲究个“礼”字，串门儿不空手儿，提上几样老字号的年货，那可是有理儿又有面儿。近期，商务部又公布了新一批，也是我国第三批中华老字号名单，382个品牌入选，可谓吃的喝的玩儿的用的，样样俱全。这382个品牌为何能被冠以“老字号”名头？它们都有什么特点？除了传承老技艺，中华老字号还进行了哪些创新？接下来，我们一问到底。

除了“老”新入选品牌还有哪些特点？

据介绍，此次入选的382个品牌平均“年龄”达到138岁。除了资格老，这些老字号都涉及哪些领域？有什么共同的特点？

这次正式认定382个品牌为中华老字号，全国老字号数量达到1455个，更加聚焦服务百姓日常生活。既有柴米油盐等生活必需品，也有工艺美术等体现中华文明鲜明特色的领域，还有一些极具地域特色的商品服务，与前两批累计来看，共涵盖32个行业，有六成以上分布在食品制造、餐饮、酒饮茶制造、零售等与百姓日常生活息息相关的行业，占比均超过10%。

商务部相关负责人介绍，此次评定中华老字号更加注重历史文化资源挖掘利用。这382个品牌平均“年龄”138岁，最年轻的也超过50岁，其中70%以上拥有各级非遗项目，60%以上拥有可移动文物。

“老字号”如何传承非遗技艺？

新入选382个品牌中，70%以上拥有各级非遗项目。老字号如何让传统技艺充满活力？接下来，我们去苏州看一看。

苏绣发源于江苏苏州地区，至今已有2000多年历史，是国家级非物质文化遗产之一，因其图案秀丽、绣工细致、色彩清雅等独特风格，苏绣也与湘绣、蜀绣、粤绣，并列为“中国四大名绣”。在最新公布的“中华老字号”名录里，作为苏绣技艺传承代表的苏州刺绣研究所榜上有名。

寒假里，来刺绣研究所体验苏绣技艺，是最受苏州中小学生欢迎的课外研学项目之一。

成立于1954年的苏州刺绣研究所，是国家级非遗“苏绣技艺”项目责任保护单位，仍保有从染线、画图、勾绷，到设计制作等全工艺流程。70年来，苏州刺绣研究所培养了数以百计的刺绣艺术大师和专家，创造并革新了200多种刺绣技法。

苏州刺绣研究所传承研究室副主任 郁晓莹：我现在创作的这个作品是凡·高的《鸢尾花》。用什么线，用多少颜色，线条的交叉角度是多少？这些微妙的变化出来的效果都是不一样的，其实苏绣并不是死板的，它也一直是在总结学习的一个过程，所以它才这么富有生命力。

这两年，研究所也在尝试运用互联网技术，打造家居消费新场景，让苏绣更多地走进人们的日常生活。

苏州刺绣研究所有限公司董事长 郑桂泉：以受众为前提，跟着社会的文化气息，跟着人们对美学的追求，来走我们刺绣的创新和步伐。

传承中创新“老字号”如何吸引年轻人？

传承老技艺，更要跟上现代生活的节拍。正值过年，宁波的东福园饭庄正是生意最火爆的时候，一道道拿手好菜不仅让老食客满意，也同样征服了年轻人的味蕾。是如何做到的呢？

在宁波的东福园就保留了一份1965年3月的《菜点价目单》，价目单上的大汤黄鱼、红烧甲鱼、八宝冬瓜盅，至今仍是东福园十大名菜的菜品，受食客追捧。

宁波市民 应剑波：在东福园能吃上正正宗宗、地地道道的宁波菜，这家百年老字号，给我们提供了这样的机会，满足了我们这份清欢，保留了这份美好的记忆。

现在，东福园既保留了老底子宁波菜，也对菜品和运营方式进行了创新改革。2023年，东福园首个子品牌在宁波鼓楼步行街开张，“生腌熟醉”系列、怀旧简约的布局和小酒馆的定位，突破了东福园大饭店的传统印象，为青年人群带来更多元的选择。

宁波市老字号企业协会会长 东福园第五代传承人 张空：“福小馆”的话，就是更加适合年轻人的聚会。我们跟中国的八大菜系融合，也学习了很多米其林的一些菜的做法，中菜西做。

“老字号”如何认定 入选能否一劳永逸？

382个品牌新晋成为“中华老字号”，它们是如何被认定的？一次入选，就能永远拥有这块金字招牌吗？再来了解一下。

中国商业联合会副会长 张丽君：大概有6个大的方面，有20多项，近30项的评价指标，那么最主要的有两条。第一条就是这个企业一定有50年的字号存在，第二条就是这个企业经营这一类的产品或者服务，应该有连续三十年的这样的一个历史。

2006年以来，我国开展了中华老字号认定工作，以前中华老字号名录可谓是“只进不出”，新的《管理办法》提出了动态管理、“有进有出”的新机制。商务部相关负责人介绍，将品牌移出中华老字号名录，要经过企业自查、地方初核、专家评审、社会公示等程序，由商务部联合相关部门公布。对于长期经营不善、拒不履行相关义务、出现违法违规行为的，将分门别类采取约谈整改、暂停权益直至移出名录。

在很多人的心里，“中华老字号”不仅是商业品牌，更是一种情怀。它代表的是童叟无欺的商业道德和精益求精的工匠精神。历经时光洗礼，大浪淘沙，留下的“货真价实”四个大字愈发闪亮，也成为更多商家的榜样。(央视新闻客户端)

(责编：王震、陈键)

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