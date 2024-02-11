夏宾

中新社北京2月10日电 (记者 夏宾)中国央行10日发布的高频监测数据显示，今年除夕夜，伴随着零点钟声的敲响，网联清算公司和中国银联处理的全行业网络支付交易达到峰值，最高并发量为每秒10.9万笔，相较去年增长4.61%，创同期历史新高。

移动互联网时代的除夕夜，线上红包是关键词之一。据微信官方透露，今年除夕夜，用户共抢到微信红包50.8亿个；发送“拜年红包”1.9亿次。

中国民众的消费热情也在春节假期释放。大年初一，各地迎春灯会、花市、庙会、舞龙舞狮等文旅活动丰富，带动文旅消费高涨。携程数据显示，今年春节假期首日旅游订单同比增长102%，门票订单同比增长超300%，国内接送机订单同比增长75%，均大幅超过2019年同期水平。

同时，入出境旅游也创下近几年新高，出境游订单、入境游订单较2019年同期均实现增长，与中国互免签证的“新马泰”成为出境游大赢家。(完)

(责编：王震、陈键)

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