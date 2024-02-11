张辛欣

记者近日从工业和信息化部获悉，2023年，全国移动电话用户总数17.27亿户，其中，5G移动电话用户达到8.05亿户。

不论是方便群众生活还是推动产业升级，数字化都是重要抓手。数字技术融合应用，离不开数字基础设施的支撑。截至2023年底，全国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站为337.7万个。5G行业应用已融入71个国民经济大类，5G行业虚拟专网超2.9万个。

与此同时，数字经济与实体经济加快融合。数据显示，在电信业务中，数据中心、云计算等新兴业务快速发展，2023年共完成业务收入3564亿元，比上年增长19.1%，拉动电信业务收入增长3.6个百分点。云计算、大数据业务收入比上年均增长37.5%。

(责编：王震、陈键)

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