中国大洋83航次预计“蛟龙号”下潜46潜次
2024年02月11日08:54 | 来源：新华网
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新华社北京2月10日电（记者王立彬）正在执行中国大洋83航次的“深海一号”，目前已抵达南大西洋热液区开展作业，本航次预计开展“蛟龙号”下潜46潜次，开展相关大洋生物环境调查。
记者10日从中国大洋事务管理局获悉，经历数十天航行，“深海一号”船已经穿越印度洋，抵达南大西洋热液区开展作业。截至2月7日，成功完成8潜次“蛟龙号”下潜作业及多站温-盐-深探测。
第83航次“蛟龙号”布放。（中国大洋事务管理局供图）
据介绍，中国大洋83航次于2023年12月17日从山东青岛启航，航次由“深海一号”船携“蛟龙号”载人潜水器执行，计划于2024年5月返回青岛。本航次预计开展“蛟龙号”下潜46潜次，利用多种常规环境调查装备开展生物环境调查。
据悉，1月27日，“蛟龙号”载人潜水器完成在南大西洋首次下潜，下潜深度3350米，成功发现高温活动黑烟囱群及大量热液生物，顺利实施微生物原位富集、热液区环境化学参数测量作业、获取了盲虾和深海贻贝等典型热液生物以及硫化物烟囱等样品。
本航次由自然资源部下属海洋研究所、中国科学院有关研究所、教育部有关高校等19家单位共81名科考队员和船员组成。本航次聚焦探索大西洋洋中脊生物多样性与典型地形地貌的关系、热液生物地理分区、生物连通性等科学问题，这将提升我国对大西洋洋中脊热液区环境的科学认识水平。
(责编：王震、陈键)
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