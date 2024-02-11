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从手机功能“上新”看中国制造“新精度”

2024年02月11日08:54 | 来源：新华网
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新华社深圳2月10日电（记者陈宇轩、印朋）春节期间，在深圳福田的一家华为门店内，不少游客纷纷体验Mate 60系列手机，他们对卫星通话等特色功能很有兴趣。自2023年下半年发售以来，以卫星通话功能为代表的诸多亮点让Mate 60系列手机点燃了消费者的购机热情，甚至“一机难求”。

2023年9月11日，行人从华为深圳旗舰店前走过。新华社记者 梁旭 摄

2024年新年伊始，深圳国际会展中心人潮涌动，手机企业OPPO公司举办新品发布会。2024年新款手机OPPO Find X7，不仅在摄像功能上追求极致，针对系统卡顿问题也做了专门的解决方案。“未来，我们将继续在影像、性能、AI等领域加大投入，让智能手机功能更加丰富。”OPPO公司首席产品官刘作虎说。

近年来，国产手机在技术、设计方面不断突破，加速了整个智能手机行业的更新迭代。

当前，国产手机厂商正在通过创新积极回应消费者对于软硬件性能越来越高的要求。可以说，一个小小的手机，一个个不断“上新”的功能背后，是中国企业日益强大的研发能力和先进制造实力。

2023年2月22日，技术工人在位于深圳坪山的荣耀智能制造产业园“空中厂房”荣耀手机生产线工作。新华社记者 刘大伟 摄

位于深圳市坪山区的荣耀智能制造产业园里，手机制造75%的工序由自动化设备完成，高精度自动化制造设备的组装精度达到75微米，每28.5秒节拍可产出一台手机。

在OPPO东莞智能手机工厂，人机共融的智能制造模式提升了生产效率，改良了生产工艺。

国产智能手机的突破是中国制造迈向高端化的一个缩影。来自工业和信息化部的最新消息显示，中国工业经济“新”的动能进一步增强，布局27家国家制造业创新中心，加快建设45个国家先进制造业集群，积极培育新材料、机器人等一批新兴行业快速成长，工业母机、关键软件等领域创新实现新突破，大飞机、高端医疗装备等攻关成果纷纷投入应用。

这是我国国产体外膜肺氧合治疗（ECMO）产品（2023年1月6日摄）。新华社记者 梁旭 摄

作为27家国家制造业创新中心之一，位于深圳的国家高性能医疗器械创新中心近年来在多个高端医疗装备上刷新了“精度”：联合攻关成功研制我国首台国产ECMO产品，联合研发全球首台5.0T人体全身医学磁共振成像系统，心脑血管植入式支架用镍钛超弹合金毛细管实现量产……

中国科学院院士、国家高性能医疗器械创新中心主任郑海荣表示，在增强原始创新的基础上，“中国制造”要加强构建完整产业链条，不断提升工程工艺能力，打造融通创新体系，共同推进我国从制造大国向制造强国转变。

(责编：王震、陈键)
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