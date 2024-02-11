中国人民银行近日发布的数据显示，2023年末，我国本外币绿色贷款余额30.08万亿元，同比增长36.5%，高于各项贷款增速26.4个百分点，比年初增加8.48万亿元。

中国人民银行发布的金融机构贷款投向统计报告显示，2023年绿色贷款高速增长，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为10.43万亿元和9.81万亿元，合计占绿色贷款的67.3%。

从用途看，2023年末，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为13.09万亿元、7.87万亿元和4.21万亿元，同比分别增长33.2%、38.5%和36.5%。

从行业看，2023年末，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额7.32万亿元，同比增长30.3%；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额5.31万亿元，同比增长15.9%。（吴雨、陈佳媛）

(责编：赵光霞、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经