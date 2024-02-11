中国上市公司协会数据显示，截至2023年末，境内股票市场制造业上市公司数量为3608家。制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业为上市公司数量前三甲。

协会统计显示，截至2023年12月31日，境内股票市场共有上市公司5346家，沪、深、北证券交易所分别为2263、2844、239家。分控股类型看，国有控股和非国有控股公司数量分别占比26%、74%。广东、浙江、江苏上市公司家数分别为872、702、690家，汇集超40%上市公司。（记者姚均芳）

(责编：赵光霞、卫嘉)

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