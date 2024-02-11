国家发展改革委规范铁路项目中央预算内投资管理
2024年02月11日12:11 | 来源：新华网
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新华社北京2月11日电（记者严赋憬）国家发展改革委近日发布消息，为进一步规范铁路项目中央预算内投资管理，发挥中央资金使用效益，推动铁路项目建设，印发《铁路项目中央预算内投资专项管理办法》。
办法明确，按照客货并重、新建改扩建并举的原则，支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目；支持京津冀等城际铁路项目；支持铁路货运能力提升项目；支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重点铁路口岸扩能改造项目。干线铁路支持范围包括中西部和东北地区，以及明确享受中西部地区支持政策的中央苏区、革命老区有关县市、欠发达地区。
资金安排方面，办法提出，国家发展改革委已在可研批复时承诺投资并明确投资额度的项目，原则上按照承诺额度上限，结合年度投资计划和工程建设进度，合理安排中央预算内年度投资计划。国家发展改革委已在可研批复时承诺投资，但未明确投资额度的项目，将结合项目工程进度合理安排中央预算内投资计划。
(责编：赵光霞、卫嘉)
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