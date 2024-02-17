市场监管总局近日发布《企业食品安全管理人员监督抽查考核指南》和《企业食品安全管理人员监督抽查考核大纲》，自2024年3月1日起施行。这将进一步明确特殊食品生产、经营企业食品安全管理人员的主体责任。

特殊食品包括保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品，关乎“一老一小”等重点人群身体健康和生命安全。

根据指南和大纲的相关要求，特殊食品生产、经营企业主要负责人要掌握与特殊食品生产、经营相关的食品安全法律法规规章和标准重要规定，落实企业主体责任制规定，以及基于风险防控的动态管理机制等有关要求。

特殊食品生产企业主要负责人要熟悉生产过程关键风险点和控制措施、本企业的食品安全管理制度，了解与本企业相关的法律责任和处罚规定以及食品安全基础知识等内容。特殊食品经营企业主要负责人要熟悉本企业经营的特殊食品注册备案情况，特殊食品特殊销售要求，以及进货、售卖、贮存、运输等经营过程关键风险点和控制措施。（记者赵文君）

(责编：杨光宇、常雪梅)

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