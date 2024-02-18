国产大型客机C919在新加坡进行预演飞行
2024年02月18日16:59 | 来源：新华网
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新华社新加坡2月18日电（记者刘春涛）18日，中国国产大型客机C919在新加坡航展开幕前进行预演飞行。
新华社记者在现场看到，C919在新加坡樟宜国际机场附近上空进行了预演飞行。与其他参展同类型飞机的预演飞行相比，C919飞行时间较长。在18日举行的航展媒体会上，C919很受关注，被媒体反复提及。
新加坡航展将于20日至25日在新加坡举行。航展主办方预计，将有来自50个国家和地区的上千家企业和机构参展。
(责编：徐婵、杨光宇)
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