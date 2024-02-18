春节期间我国日均网络支付交易1.25万亿元
2024年02月18日17:04 | 来源：新华网
小字号
新华社北京2月18日电（记者吴雨）记者18日从中国人民银行获悉，2024年春节从除夕到大年初八，网联清算公司和中国银联日均处理网络支付交易26.3亿笔，金额1.25万亿元，相比去年春节期间，日均分别增长18.6%和8.0%。
中国人民银行的数据显示，除夕至大年初八，网联清算公司和中国银联处理的全行业网络支付交易持续增长。其中，餐饮、住宿、旅游、零售、影视娱乐等消费场景尤其受到青睐，交易金额和笔数同比增长明显。
(责编：宋心蕊、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 全社会跨区域人员流动量已连续五天超3亿人次
- 人民网北京2月18日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2月17日（春运第23天，农历正月初八），全社会跨区域人员流动量30828万人次，环比下降0.1%，比2023年同期增长52.4%，比2019年同期增长47.5%。 其中，铁路客运量1606.7万人次，环比增长5.1%，比2023年同期增长37.6%，比2019年同期增长32.9%。…
- 评论
- 关注