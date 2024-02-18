新华社北京2月18日电（记者吴雨）记者18日从中国人民银行获悉，2024年春节从除夕到大年初八，网联清算公司和中国银联日均处理网络支付交易26.3亿笔，金额1.25万亿元，相比去年春节期间，日均分别增长18.6%和8.0%。

中国人民银行的数据显示，除夕至大年初八，网联清算公司和中国银联处理的全行业网络支付交易持续增长。其中，餐饮、住宿、旅游、零售、影视娱乐等消费场景尤其受到青睐，交易金额和笔数同比增长明显。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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