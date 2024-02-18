人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

春节期间我国日均网络支付交易1.25万亿元

2024年02月18日17:04 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月18日电（记者吴雨）记者18日从中国人民银行获悉，2024年春节从除夕到大年初八，网联清算公司和中国银联日均处理网络支付交易26.3亿笔，金额1.25万亿元，相比去年春节期间，日均分别增长18.6%和8.0%。

　　中国人民银行的数据显示，除夕至大年初八，网联清算公司和中国银联处理的全行业网络支付交易持续增长。其中，餐饮、住宿、旅游、零售、影视娱乐等消费场景尤其受到青睐，交易金额和笔数同比增长明显。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全社会跨区域人员流动量已连续五天超3亿人次
　　人民网北京2月18日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2月17日（春运第23天，农历正月初八），全社会跨区域人员流动量30828万人次，环比下降0.1%，比2023年同期增长52.4%，比2019年同期增长47.5%。 其中，铁路客运量1606.7万人次，环比增长5.1%，比2023年同期增长37.6%，比2019年同期增长32.9%。…
春节假期全国投递快递包裹超6.41亿件 日均同比增长82.1%
　　人民网北京2月18日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，今年春节长假期间（2月10日至17日），全国邮政快递业总体运行安全平稳，寄递渠道畅通有序。揽收快递包裹10.79亿件，日均揽收量与2023年春节假期相比增长145.2%；投递快递包裹6.41亿件，日均投递量与2023年春节假期相比增长82.1%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部