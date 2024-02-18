人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国2024年非常规水利用量预计将超过180亿立方米

2024年02月18日17:07 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月18日电 水利部近日发布2024年水利系统节约用水工作要点，力争非常规水年利用量超过180亿立方米，地级及以上缺水城市再生水利用率达到24%以上。

　　水利部全国节约用水办公室相关负责人表示，2024年开展非常规水利用提升行动。强化非常规水配置管理和利用，积极协调有关部门联合开展重点城市再生水利用行动。

　　再生水等非常规水源是常规水资源的重要补充。开发利用再生水等非常规水源，可增加水源供给、减少污水排放、提高用水效率，对缓解我国水资源供需矛盾有重要作用。

　　根据2024年水利系统节约用水工作要点，严格总量强度双控管理，全面实施国家节水行动。2024年预期目标是：全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2020年下降13%，农田灌溉水有效利用系数进一步提升。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全社会跨区域人员流动量已连续五天超3亿人次
　　人民网北京2月18日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2月17日（春运第23天，农历正月初八），全社会跨区域人员流动量30828万人次，环比下降0.1%，比2023年同期增长52.4%，比2019年同期增长47.5%。 其中，铁路客运量1606.7万人次，环比增长5.1%，比2023年同期增长37.6%，比2019年同期增长32.9%。…
春节假期全国投递快递包裹超6.41亿件 日均同比增长82.1%
　　人民网北京2月18日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，今年春节长假期间（2月10日至17日），全国邮政快递业总体运行安全平稳，寄递渠道畅通有序。揽收快递包裹10.79亿件，日均揽收量与2023年春节假期相比增长145.2%；投递快递包裹6.41亿件，日均投递量与2023年春节假期相比增长82.1%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部