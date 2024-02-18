新华社北京2月18日电 水利部近日发布2024年水利系统节约用水工作要点，力争非常规水年利用量超过180亿立方米，地级及以上缺水城市再生水利用率达到24%以上。

水利部全国节约用水办公室相关负责人表示，2024年开展非常规水利用提升行动。强化非常规水配置管理和利用，积极协调有关部门联合开展重点城市再生水利用行动。

再生水等非常规水源是常规水资源的重要补充。开发利用再生水等非常规水源，可增加水源供给、减少污水排放、提高用水效率，对缓解我国水资源供需矛盾有重要作用。

根据2024年水利系统节约用水工作要点，严格总量强度双控管理，全面实施国家节水行动。2024年预期目标是：全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2020年下降13%，农田灌溉水有效利用系数进一步提升。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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