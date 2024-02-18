自贸区离岸贸易印花税优惠将在上海试点
2024年02月18日17:31 | 来源：新华网
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新华社北京2月18日电（记者申铖、韩佳诺）财政部、国家税务总局18日对外发布通知称，为支持自由贸易试验区发展离岸贸易，将在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区试点离岸贸易印花税优惠政策。
两部门发布的通知明确，自2024年4月1日起执行至2025年3月31日，对注册登记在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。通知所称离岸转手买卖，是指居民企业从非居民企业购买货物，随后向另一非居民企业转售该货物，且该货物始终未实际进出我国关境的交易。
(责编：宋心蕊、杨光宇)
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