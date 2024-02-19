数据来源：国家电影局

制图：汪哲平

本报北京2月18日电 （记者刘阳、任姗姗）国家电影局18日初步统计，2024年春节假期（2月10日至2月17日）全国电影票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，分别比2023年春节假期增长18.47%和26.36%，均创造了同档期新纪录。

春节假期，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》《第二十条》等国产新片在各电影院线上映。这些影片内容优质、各具特色，突出年味儿，契合春节假期的观影氛围，表达了对现实生活的深切观照，传递温暖人心的力量，“看电影过大年”成为更多人的选择。

形式多样的惠民观影活动，进一步促进了电影消费，助推电影市场红红火火。“看电影过大年——2024年春节档数字人民币电影消费优惠活动”举办，11家金融机构在春节假期投入数字人民币观影消费补贴超3000万元，通过满减、领券、数字红包等方式，为观众购票等电影消费带来实实在在的优惠。

为营造健康有序的春节假期观影环境，电影、版权、公安、文化和旅游等部门联合部署开展院线电影版权保护专项工作，聚焦重点院线电影特别是纳入重点作品版权保护预警名单的春节档院线电影，通过多种措施维护良好的电影市场版权秩序。

春节假期电影市场的火热，为假日增添了文化味，烘托了欢乐祥和的节日氛围，进一步巩固了电影产业回升向好态势。

《 人民日报 》（ 2024年02月19日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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