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年味足 人气旺 消费热

春节假期文旅市场活力涌动

2024年02月19日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：文化和旅游部

　　家门口看“村晚”，博物馆里过大年，逛庙会欣赏特色非遗民俗，“南北互换、东西互跨”旅游中领略大好河山……刚刚过去的春节假期，神州大地充满浓浓年味，文化活动丰富多彩，文旅市场活力涌动。

　　据初步统计，全国举办“村晚”、戏曲进乡村、新年画活动、图书馆里过大年等群众文化活动约15万场，线上线下约6.69亿人次参与。春节假期全国营业性演出场次1.63万场，同比增长52.10%。春节假期国内旅游出游4.74亿人次，国内游客出游总花费6326.87亿元。

　　一个个数字背后，是人民群众日益增长的精神文化需求，是不断提升的公共文化服务水平，是文化和旅游深入融合发展的生动图景。

　　欢喜过年文化味浓

　　“在这里办灯会，我们不仅能赏灯，还可以欣赏非遗展演，既感受到了春节的气氛和当地的民俗文化，还学到历史知识。”2月17日，来自兰州的游客王明敏说。春节假期，甘肃武威市凉州会盟纪念馆举办了“甲辰龙年春节灯会”，吸引了许多外地游客前来。甘肃省百余家博物馆围绕“龙腾盛世·博动陇原——博物馆里过大年”节日主题，精心组织策划陈列展览、直播互动等1000多项活动。

　　“观看非遗演出、走近传统文化，这个假期过得很有意义。”大年初三，北京游客曹女士带孩子游览了山东邹城市孟庙孟府景区。春节假期，这里推出非遗进景区活动，游客入园就能观看迎宾乐舞、戏曲等演出，还可以体验投壶射箭等传统活动。

　　欢喜过年文化味浓，传统文化出彩出新。据了解，天津、山东、湖南、贵州的非遗大集买年货，安徽“皖美过大年”等文化惠民活动蓬勃开展，新春灯会、舞龙表演、庙会市集、非遗秀场等活动成为游客新春出游的重要选择。北京故宫博物院、国家博物馆、四川三星堆博物馆等持续火爆，多地文博场馆围绕龙年主题开展了“博物馆里阖家游”“春节游览学知识”等特色活动，受到观众欢迎。

　　产品服务提质升级

　　春节假期，山东泰安市东平县大宋不夜城景区灯火璀璨，烟花秀、非遗打铁花、龙狮迎新春等活动精彩纷呈。大年初一当天，大宋不夜城接待游客7.76万人次，实现旅游收入148.43万元。济南市长清区围绕2024春节山东乡村文化旅游节，策划举办了新年祈福会、新春美食节及非遗集市等特色文旅活动，吸引众多市民和游客前来游玩。

　　“在旅游中感受历史文化的魅力，体验很好。”大年初五，在河南鹤壁市淇县摘星台景区，来自山东的游客刘先生说。摘星台景区采用灯光艺术与实景建筑相结合的形式，为游客呈现诸多精彩场景。春节假期前5天，淇县接待游客量同比增长52.6%，旅游综合收入同比增长72.8%。

　　文化和旅游深度融合，各类文艺演出和公共文化活动为群众送上丰富多彩的新春礼物。非遗传统民俗扮靓节日氛围，富有历史底蕴、人文特色的景区备受游客青睐，天津古文化街、新疆喀什古城、湖南凤凰古城、云南和顺古镇、河北正定古城等景区人头攒动，客流保持高位。

　　国家级夜间文化和旅游消费集聚区人气旺、消费热、暖意浓。据统计，春节假期，已纳入监测范围的集聚区累计夜间客流量9851.21万人次，同比增长58.31%。重庆解放碑、陕西西安大唐不夜城、广东广州北京路街区、黑龙江哈尔滨中央大街等集聚区进入全国客流量前十商圈。

　　到北方滑雪、赏冰成为文旅新时尚。内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、新疆等地依托丰富的冰雪资源举办冰雪旅游节等活动，丰富冰雪旅游消费新方式，释放假日旅游消费新动能。

　　在新疆阿克苏地区温宿县，围绕冰雪运动等相关产业，当地打造多功能冰雪旅游项目，设置了儿童雪圈滑道、体验滑道等不同区域，还推出多项冰雪旅游精品路线和优惠政策。

　　惠民举措促进消费

　　“您好，我是服务春运志愿者，请问有什么需要帮助吗？”今年春运期间，新疆乌鲁木齐高新区（新市区）税务局响应春运志愿服务“暖冬行动”，到乌鲁木齐地窝堡国际机场开展志愿活动，为游客出行增添便利。春节假期，各地各部门做好服务保障、让游客放心出游。

　　在黑龙江，多地以人工智能技术为支撑，实现对城市、重点景区及商圈的热度预报，配合客流疏导，及时回应游客关切，提升旅游高峰期管理效率和游客体验。

　　一系列文旅惠民举措，不断激发文旅消费潜力。江苏、重庆、云南等地持续开展2024年春节文化和旅游消费月、“旅游迎春  休闲过年”等活动。内蒙古以举办第十四届全国冬季运动会为契机，推出七大类1500项特色文化和旅游活动。海南精心策划举办民俗非遗、“村晚”等活动超320场，环岛旅游公路周边民宿、房车营地迎来客流高峰。

　　（综合本报记者王珂、郑海鸥、孟海鹰、侯琳良、蒋云龙、银燕报道）

　　《 人民日报 》（ 2024年02月19日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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