本报记者 刘 阳

图为春节档部分电影海报。

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春节假期，电影市场红红火火，文化消费活力旺盛。有观众将“吃饺子、见亲朋、看春节档”总结为春节“三件套”，春节观影成为新年俗。根据国家电影局初步统计，2024年春节假期（2024年2月10日至2月17日）全国电影票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，相比2023年春节假期票房和人次分别增长了18.47%和26.36%，均创造了同档期新的纪录。

具有现实关怀，引发观众共鸣

2024年春节档不仅取得了亮眼的市场数据，也收获了良好的口碑。中国电影观众满意度调查·2024年春节档调查（以下简称“调查”）结果显示，春节档观众满意度得分85.9分，为2015年以来调查的9个春节档的第二名，调查的8部影片中有《飞驰人生2》《第二十条》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》等4部超85分。

清华大学教授尹鸿认为，春节档取得优异成绩的关键在于市场供需两旺，尤其是供给侧为观众提供了多样化的选择。春节假期上映的影片中，既有备受女性观众青睐的《热辣滚烫》，也有男性观众喜爱的《飞驰人生2》，既有覆盖多个年龄段的《第二十条》，也有适合全家观看的《熊出没·逆转时空》……题材多样、类型丰富的影片满足了不同观众的观影需求。调查结果同样显示，今年春节档优质的影片内容矩阵有效拉动观影及讨论氛围，90.3%的普通观众认为档期观影选择空间“非常好”或“比较好”。

“今年春节档影片的一个突出特征在于，影片不是一味追求大IP、大投入，而是拼制作、拼创作、拼诚意，在内容品质上下功夫。”尹鸿认为，这些作品接地气、具有烟火气，更加倾向于关注社会话题，具有现实关怀，因此更能引发观众共鸣。

中国艺术研究院教授支菲娜认为，今年春节档影片能够更好进入下沉市场，“一个明显的特点是，电影营销关键词主打‘喜剧’和‘燃’，这与观众的观影心理相呼应，因而观众的接受度更高。”

也要看到，从春节假期中后期开始，先后有4部影片退出春节档。业内人士表示，“档期既要符合市场逻辑，也要考虑观众心理，认真对待观众，得到观众认可的影片才能胜出。”

此外，支菲娜还分析，随着近年来春节档氛围的营造，过年看电影的新年俗日益深入人心，从外地返乡的人们往往邀约亲朋一同走进影院。这样的观影需求，决定了春节档上映的影片要低门槛、易共情，而今年春节档的影片恰恰具备了这些特质，合力推动观影人次创历史新高。

市场供需两旺，行业生态改善

今年春节档影片的一个显著特点在于，影片的台词普遍偏多，《第二十条》《热辣滚烫》《飞驰人生2》都是如此。支菲娜认为，这样的内容在剪辑成短视频的过程中更加符合市场传播规律，易于影片话题的发酵，是电影创作主动拥抱新兴传播形态的探索和尝试。

尹鸿认为，从营销层面上来看，今年春节档影片已经不只是简单的电影营销，而是营销社会话题，在全产业链发力，将影片与文旅、生活时尚等结合，电影变成了“大电影”“大文化”。

支菲娜的家乡是一个四线城市，她观察到，该市在已经拥有四五家影院的情况下，春节前又新开了两家影院，足以见得市场观影需求之旺盛。

旺盛的需求，直接导致了电影市场活跃度更高。“2024年春节假期营业的电影院比元旦多了500家左右，加之今年影片时长较往年相对较短，今年春节档的排片场次数量创下了历史最高纪录。”支菲娜说。

尹鸿和支菲娜均指出，今年春节档电影行业的生态较以往明显改善，表现在影片之间公平竞争、有序竞争。过去，票房偷漏瞒报与影片偷录盗录困扰行业发展，今年春节档这些问题明显减少。

惠民形式多样，促进电影消费

春节假期，来自北京的李女士全家在四川省成都市过年，“老人提议去看电影《第二十条》，我提前一天通过美团使用中行数字人民币钱包买票，优惠不少。特意买了上午10点的场次，以为人不多，没想到上座率在80%以上。”

李女士的体验并非个例。今年春节档，许多观众纷纷在朋友圈晒出电影票根，表示买电影票要靠“抢”，晚了很有可能就买不到理想的场次和座位。

市场火热，一方面来自供给侧的发力，另一方面也来自电影主管部门为促进电影消费升级而推出的惠民举措。

春节前夕，为巩固和增强电影产业回升向好态势，进一步促进电影消费，电影局会同人民银行相关部门指导11家金融机构发布春节档优惠观影举措，在春节假期投入数字人民币观影消费补贴超过3000万元，通过满减、领券、数字红包等方式，为观众购票等电影消费带来实实在在的优惠。

支菲娜观察到，今年春节假期，各级各地政府在拉动电影消费上的投入不下亿元，政策覆盖范围广、参与机构多、优惠力度大、持续时间长。

在上海，“欢欢喜喜看电影，热热闹闹过大年”活动于除夕启动，持续至正月十六，观众登录淘票票、“SFC上影”、“万达电影”、“星轶影城”4个活动平台购买市内影院任意场次电影票，即享每张立减30元优惠。

湖南推出了“悦动湖湘·光影未来”电影促消费活动，从1月15日至4月15日预计发放电影消费券25.66万张。领取到电影消费券的观众，既可以在参与活动的电影院出示相关应用程序的付款码购票，也可以在相关的线上平台进行购票。湖南长沙某电影院负责人张振华说：“发放电影消费券的形式提升了市民的观影热情，从春节假期这几天的现场情况来看，观影人次有了明显增加，我们影院的整体营业额也有所提升。”

支菲娜表示，电影是大众化的文化消费形式，多数观众对电影票价较为敏感。今年春节档，优惠票价拉动更多观众走进影院，进一步推动行业健康发展。

《 人民日报 》（ 2024年02月19日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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