中央气象台发布大风蓝色预警
2024年02月19日08:40 | 来源：人民网
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人民网北京2月19日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，2月19日08时至20日08时，西藏中西部、青海中南部、内蒙古东南部、辽宁西部和南部、华北东部、黄淮东部、江淮东部等地的部分地区有5-6级风，阵风7-9级。渤海、渤海海峡、黄海大部海域将有7-8级风，阵风9-10级。
2月20日08时至21日08时，西藏中西部、青海中西部、华北东部、黄淮、江淮东部、江汉等地的部分地区有5-6级风，阵风7-9级。渤海、渤海海峡、黄海大部海域将有7-8级风，阵风9-10级。
防御指南：
1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；
2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；
3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；
4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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