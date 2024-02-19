原标题：滴滴：龙年春节出行热情度五年最高，异地打车需求上涨80%

随着大家陆陆续续走出“春节档”，在龙年的开工日，滴滴与大家一起回顾这个五年来“最忙”春节。

在走亲访友和节日氛围的带动下，2月10日（正月初一）、2月14日（正月初五）出现2个节中用车高峰。春节期间，使用滴滴打车的日均完单量同比去年春节上涨32%，同比2019年春节上涨65%。在“先回家、再出游”的新趋势下，跨城、异地打滴滴的日均需求上涨更加显著，同比去年春节上涨48%，同比2019年春节上涨80%。

节前忙着美美美和买买买，假期里主打逛吃逛吃

越来越多的人想到过年的时候，年味就开始了。与日常相比，春节前两周，前往美容美发场景的打车需求上涨51%、前往日常购物场景的打车需求上涨41%，前往家政服务、宠物服务等场景的打车需求均上涨近30%。长春人年前美容美发和家政清洁“两手抓”，年前打扮“毛孩子”的需求相对更集中在南方城市。

年前热门出行场景TOP3城市（受访者提供）

张灯结彩贴完春联，亲朋好友欢聚一堂，今年除夕，张家口、呼和浩特、乌鲁木齐是最晚入睡的城市。五彩斑斓的灯光与焰火点亮了城市和小镇的夜晚，也点亮了对新年的期许，今年正月初一的打车需求同比去年上涨42%，其中舟山、长沙、包头是初一早上出门拜年最早的城市。

回到小时候的秘诀就是多见老朋友。滴滴出行数据显示，春节期间，00后与95后聚会更爱在大型商圈“逛吃一条龙”，而85后与90后更喜欢在餐厅或休闲娱乐场所聚会。老年人的打车需求同比去年上涨62%，同比2019年上涨251%，休闲娱乐、生活服务和美食场景为老年人的主要出行场景。

今年春节仍有5%的打车需求是为了通勤，其中大连、东莞、长春、青岛和嘉兴为春节通勤需求最高的城市，通勤用车需求主要来自85后-95后。致敬所有在春节期间坚守岗位的人以及坚持出车保障广大乘客出行的司机师傅们。

跨城异地出行火爆，“南北互换”“东客西游”成趋势

春节期间，跨城、异地用滴滴的出行需求上涨更加显著，同比去年上涨48%，同比2019年上涨80%。十大热门场站主要分布在广州、北京、长沙、成都、上海、重庆、厦门，用户从一二线城市向三四五线城市流动的特征明显。

春节期间十大热门场站（受访者提供）

今年春节，三亚、哈尔滨、厦门、汕头和昆明是异地出行需求占比最高的5个城市，结合异地出行用户的常驻城市来看，三亚及哈尔滨延续了今年冬天“南北互换”的出游方式，昆明成为“东客西游”的代表，厦门和汕头的异地游客主要来自于周边东南地区和东部地区。

春节期间，一些中小城市用户偏爱骑电单车过大年，环保省力不堵车。滴滴青桔数据显示，春节假期期间，潮州市、南阳市、遂宁市骑行量显著提升，汕头市、南宁市、南昌市为骑行量TOP3的城市。

春节期间，绿色实惠的滴滴顺风车出行路线量同比去年增长214%。上海、桂林、洛阳、重庆、贵阳今年春节的顺风车完单量同比去年涨幅均超过450%。南北方热门旅游城市今年春节的顺风车出行热度依旧，其中，三亚顺风车出行完单量同比去年增长超12倍，乌鲁木齐完单量增长超10倍。

“先回家、后出游”成为新特征，逛庙会、冰雪游、出境游受追捧

今年春节假期较往年更长，“先回家、后出游”成为新特征，初三到初五是假期出游高峰，约10%用户假期期间待在2个及以上城市。成都青城山都江堰景区、南京夫子庙秦淮风光带景区、杭州西湖风景名胜区、重庆解放碑、苏州园林景区、西安大唐芙蓉园、广州长隆旅游度假区、成都春熙路、沈阳中街、哈尔滨中央大街成今年春节十大热门景点。

春节期间十大热门景点（受访者提供）

逛庙会是春节期间不同于其他假期的特色出游活动。前往北京地坛庙会、龙潭庙会、石景山庙会所在地的打车需求较节前上涨超10倍，前往举办春节大庙会的台儿庄古城的打车需求较节前上涨超4倍。

哈尔滨、沈阳、长春等冬季冰雪旅游热门目的地在春节期间继续受到游客追捧，通过滴滴呼叫出租车的需求同比2023年上涨61%。春节期间，受冰雪旅游热的辐射带动以及春节返乡走亲访友带动，延边、白山、三门峡等城市出租车订单呼叫上涨显著，整体较上月上涨60%。

在香港，使用滴滴出行App的打车需求较去年同期上涨169%，比节前同期增长了40%，香港国际机场、出入境口岸、迪士尼乐园度假区成为春节期间最热门的打车区域。

在海外，使用滴滴出行国际版App的打车需求在春节假期同比上涨165%。其中，中国用户春节假期在海外使用滴滴出行国际版的需求较去年同期上涨了15倍。

“毛孩子”返乡，人宠同行更安心，团圆遇上浪漫，鲜花快送订单猛增400%

为了带“毛孩子”返乡，不少人的出行日程安排更早一些。春节前一周（2月2日-8日），滴滴专车携宠出行服务在北京、杭州和上海的需求量较此前平均值上涨了32%。其中，2月3日恰逢节前最后一个周末，携宠出行的需求也达到近期峰值，北京滴滴专车携宠出行需求日环比上涨了86%。

除了专车携宠出行服务，还有不少用户选择搭乘顺风车带宠物返乡。春节期间，滴滴顺风车还免费为携宠行程赠送宠物责任险，为用户携宠返乡之旅增添保障。

春节期间一辆滴滴网约车在接送乘客（受访者提供）

今年春节，“轻装出行”成为了流行的趋势。相较于往年，更多人选择让货运司机为自己“跑腿”，运送百货、果蔬、酒水、鲜花、数码等年货。据滴滴送货数据显示，春节期间，送货订单同比2023年上涨了381%。

除了“回家”“旅行”，“浪漫”也成了这个春节的关键词。正月初五（2月14日）前后，快送鲜花、蛋糕的订单量达到近期高峰，是节前日均订单的400%。而天津也成为了春节期间最浪漫的城市，在2月14日当天，鲜花的快送单量位居全国第一。

“探亲+旅游”带动春节自驾热，充电需求上涨83%，租车订单上涨632%

随着近几年新能源车的普及，越来越多的人选择开着电动车回家过年。为了让电车长途出行体验更舒心，不少车主们提前做好规划，留好余量。小桔充电的数据显示，今年春节前的腊月二十六至二十九（2月5日-8日）小桔充电已经迎来了电车充电高峰期，充电需求同比2023年上涨67%。春节前后，小桔充电的全国充电需求同比2023年上涨了83%。广州成为春节前后充电需求最高的城市，而充电需求增幅排名前三的城市分别为石家庄、济南和合肥。

“加满油再出发”的带动下，滴滴加油在腊月二十九（2月8日）也迎来了节前加油高峰。滴滴加油的数据显示，春节前后全国加油需求最高的城市为北京，而咸阳、哈尔滨和大连是加油需求增幅排名前三的城市。

春节期间北京夜晚街头场景（受访者提供）

春节迁徙的特性推动下，今年租车市场的涨幅更为抢眼。滴滴租车数据显示，春节假期前后，滴滴租车的订单同比2023年增长632%。今年春节假期较长，用户租车平均时间也更长，达到4.7天。长假期间很多人选择“先回家，再出游”，腊月二十八至二十九（2月7日-8日）是租车回家高峰，正月初二至初三（2月11日至12日）是租车出游高峰；正月初六至初八（2月15日-17日）是还车高峰期。滴滴租车订单量最高的城市为成都、广州、北京和西安，订单增长量最高的城市为西双版纳、丽江和大理。

(责编：曹淼、李源)

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