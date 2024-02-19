中国黄金协会18日表示，春节期间，尽管黄金价格居高位，但我国黄金消费仍然火爆，黄金首饰和龙年金条成为最具人气的产品。

中国黄金协会表示，在一系列提振消费政策推动下，金银珠宝成为全年各商品零售类别中增加幅度较大的品类。

某金店副总经理 宁才刚：每天进场的客人非常多，我们总店每天进场的客人超过1万人。从单个品类来看，转运珠非常受欢迎，每天的销售量都是几千件以上。

从客流来看，春节期间的消费群体多以家庭式以及年轻消费群体为主。他们更喜欢有龙年特色的产品。比如龙年的“龙抬首”挂坠、龙年各种类型的转运珠、龙年的投资金条，受到了很多消费者的喜爱。

从不同区域销售情况来看，黄金消费也从一线城市进入二三线城市。

黄金分析师 李洋：不仅是北京、上海这种一线城市的销售需求比较旺盛，全国各省市对黄金饰品，包括黄金投资的需求，都有明显增长。

(责编：王震、陈键)

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