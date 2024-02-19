张均斌

本报北京2月18日电(中青报·中青网记者 张均斌)今天，记者从国家税务总局获悉，今年春节假期(初一至初八)全国服务消费相关行业日均销售收入同比增长52.3%，旅游、住宿、餐饮服务消费快速增长，文化体育服务消费热度上升。

税收大数据被称为“金山银库”，其中，作为收入占比最大的税种，增值税发票涵盖国民经济各个领域，覆盖面广、及时性强，往往可以准确反映企业复产复销和经济运行情况。

增值税发票数据显示，今年旅游服务消费大幅增长。春节假期，受旅游市场火热带动，旅行社及相关服务日均销售收入同比增长1.2倍，旅游游览和休闲观光服务日均销售收入同比分别增长70%和40%。

住宿餐饮服务消费保持较快增长。春节假期，受春节返乡及出行旅游需求带动，住宿服务日均销售收入同比增长25.4%，其中，经济型连锁酒店、旅游饭店日均销售收入同比分别增长35.2%、11.5%。民宿服务提供个性化消费场景受到游客欢迎，日均销售收入同比增长68.8%。餐饮服务日均销售收入同比增长31.5%。

文化体育服务热度上升。春节假期，文化艺术服务日均销售收入同比增长86.7%，其中文艺创作与表演服务日均销售收入同比增长1.1倍。体育服务日均销售收入同比增长43.2%，其中体育健身服务、体育场馆服务日均销售收入同比分别增长45.8%、31.2%。

春节假期，长三角地区凭借特色旅游景点吸引较多游客，上海、江苏、浙江服务消费日均同比分别增长67.7%、46.8%和45%。受冰雪消费带动，外来游客较多，黑龙江住宿、餐饮日均销售收入同比分别增长1.8倍和1.2倍。冬季传统旅游旺地海南旅游游览服务增幅较高，日均同比增长1倍。

国家税务总局有关负责人介绍，春节假期我国居民消费潜力加速释放，消费对经济的支撑作用持续凸显。各地税务部门推出春节办税缴费“不打烊”服务，依托办税服务厅值守、自助办税、网上办税等多种形式，持续推进“非接触式”办税缴费，全力保障纳税人缴费人多样化需求。税务部门将持续开展“便民办税春风行动”，充分发挥税收大数据作用，提高“好办事”的便利和“办成事”的效率，进一步打造市场化、法治化、国际化税收营商环境。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经