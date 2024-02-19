新华社广州2月18日电（记者姜琳 黄浩苑）18日下午6点30分许，随着D1859次列车抵达广州南站，来自贵州平塘县者密镇茂村村的刘治丹拉着4岁的儿子，开启了新一年的务工生活。

“这是我第一次乘坐免费务工人员专列，在村里的微信群扫码登记就可以，感觉非常方便。”刘治丹告诉记者，今年把孩子接来广州上幼儿园，希望能换到一个更能兼顾家庭的工作。

广东省就业服务管理局局长夏义兵介绍，这趟列车共送来贵州黔南州640名务工人员。广东省各级人社部门在春节后共计将组织返岗专列18趟，并将根据企业实际情况组织系列包车返岗活动，示范带动企业、商会、驻粤劳务机构等加大组织对接力度，帮助异地务工人员便捷入粤返岗、快速实现就业。

“今年的专列以贵州、广西等西部省份为主，以服务制造业特别是先进制造业为重点，助力务工人员和脱贫人口顺利就业增收、企业稳定生产经营，推动经济发展实现‘开门稳’。”夏义兵说。

1月25日至4月8日，人力资源社会保障部等九部门联合在全国开展2024年春风行动，集中提供引导有序返岗、促进就近就业和返乡创业、组织招聘用工等服务。春节期间，各地春风行动不停歇，持续举办线上线下招聘活动，帮助劳动者早返岗、企业早开工。

记者18日从人力资源社会保障部了解到，截至2月17日，全国已累计举办各类招聘活动1.8万场，发布岗位1000万个；发出务工人员专车、专列、包机3000辆（列、架）次，输送劳动者10万人。

(责编：王震、陈键)

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