新华社北京2月18日电（记者范帆 潘德鑫 黄浩苑）重大项目集中开工、企业加足马力赶制订单、高效服务解决企业难题……龙年春节假期后的第一个工作日，全国各地以“开年即冲刺”的姿态抢开新局，打响新春奋进的“发令枪”。

在江西省南昌市瑶湖科学岛一期项目的施工现场，数十台挖掘机、推土机整齐排列。2月18日，这个总投资约22.5亿元的重大项目正式开工建设，建成后将成为江西省科技创新的核心承载区，为复合半导体等领域创新发展提供强劲动能。

同日，江西省委、省政府在施工现场召开“2024年一季度全省重大项目集中开工暨‘十百千万’动员大会”。根据计划，2024年江西省重点推进的大中型建设项目达3670个，涉及交通、能源、水利等多个领域。

开工首日，企业的生产线上同样是一派忙碌，工人们铆足干劲投入到新年开局中。

机械手臂有条不紊地协作配合，自动引导车在仓库和生产线之间“奔走”完成物料搬运工作，数字化智慧大屏上跳动着实时生产运行数据……在位于南昌市经开区的南昌海立电器有限公司生产车间，呈现出热火朝天的生产景象。

公司负责人告诉记者，今年一季度的订单基本排满，2000余名员工在春节假期的短暂休整后全员在岗，10余条生产线开足马力，全力赶制一季度需交付的订单，“我们每天要生产8万台空调压缩机，才能保质保量完成客户的订单需求。”

人勤春来早，奋进正当时。各地相关部门用心用情为企业生产发展保驾护航。

走进位于贵州省六盘水市水城经济开发区五金返乡创业园内的贵州鑫硕嘉瑞机械制造有限公司，工人们正在生产线上紧张忙碌着，红色机械手臂也在有序高效作业。

“春节假期后第一天上班，政府工作人员就来到企业，询问我们的生产情况和需求。”公司董事长杜义彬介绍，项目今年能落地投产并实现良好开局，离不开当地政府高效服务，为企业协调解决了资金、土地、用工、用电等难题。

水城区工信局副局长吕勇介绍，为确保2024年一季度经济社会发展实现“开门红”，水城区要求行业主管部门主动上门服务，全力做好企业生产要素保障工作，严格落实“有求必应、无事不扰”的工作要求，提高服务企业的精准性和有效性，推动重点企业稳定生产经营。

用工稳定是企业发展的重要保障，各地纷纷搭建对接平台，全力稳岗扩就业，实现企业与人才“双向奔赴”。

从贵州开往广州的东西部劳务协作返岗专列18日抵达广州南，车上搭载了600多名来自贵州的务工人员。两地人社部门针对重点人群组织专列，便捷入粤返岗通道，帮助务工人员实现快速就业，服务企业尽早开工。

据了解，广东省各级人社部门计划在春节后组织返岗专列18趟，并将根据企业实际情况组织系列包车返岗活动，示范带动企业、商会、驻粤劳务机构等加大组织对接力度。“要让务工人员实现出家门进车门，下车门就进厂门。”广东省就业服务管理局局长夏义兵说。

此外，从今年1月下旬至4月上旬开展的2024年“南粤春暖”行动中，广东省将提供包车专列、供需对接、就业帮扶、用工保障等系列服务，发挥基层就业服务站点、零工市场和公共招聘网等线下线上载体作用，分类组织多种形式招聘活动2000场以上，把招聘会办到务工人员集聚地、交通枢纽地、劳务输出地，实现周周有招聘、送岗到身边。

(责编：王震、陈键)

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