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八百米的经济文化巨变

王立彬
2024年02月19日09:09 | 来源：新华社
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寸土寸金之地也要留白增绿。给历史以空间，给人文以时间。800多米长的西单商业街像回廊，展出的是一场经济文化巨变。

商业界认为，800米是商业街理想长度的上限。体验西单商业街，15分钟可以看100年。

西单北头的老佛爷百货，北京“最美书店”钟书阁，刷手机也带着书香。拱洞层层套嵌，如梦似幻，以园林之美营造阅读空间；学习堂竹林区，玻璃天花板竹林倒映，可以感受“独坐幽篁里，弹琴复长啸”。

有人会待上一整天。来此打卡的人，不会冒昧地问网红书店可以“带动”多少消费。书香带动的是人气，是格调。

“重温西单记忆”把西单商场变成打卡点。这是一场“告别”。今年西单商场将停业改造，参与城市更新“减量”发展，完工后将设置“西单记忆1930”街区，引入文娱体验业态。

照片墙上，是市民手写的明信片：在这里用自己第一笔收入给母亲买羊毛衫；入手第一件羽绒服、第一个变形金刚……

“改造当然影响生意，但更新需要时间……”西单商场面馆，端着肉丝豆角面的服务员都知道这个理儿。

这些年总有人在说西单“难以恢复昔日荣光”。为何非要“恢复昔日荣光”呢，难道因为明日荣光有些陌生吗？

记者在西单居住了27个年头，记忆如老照片，人车混杂、交通拥堵、空气污浊。商贩在货物间，居民在储物间……城市更新要医“大城市病”。

当年凌乱嘈杂的“西单动批”，变身日限流3000人的蒙藏学校旧址暨中华民族共同体体验馆。物与心、昔与今、闹与静，宛如人文经济的交响曲。

西单大悦城顶层的首都电影院2023年蝉联北京票房冠军，票房前十都是国产片。记者在此看的《奥本海默》《芭比》，但记者被触动最深的还是《年会不能停！》《封神第一部：朝歌风云》，那是我们的生活，我们的记忆。

我们正在找到自己生活的叙事方式，用自己的语言表达自己的泪与笑。

2023年底，西单大悦城联动妙应寺白塔、历代帝王庙等，将时尚潮流与优秀传统文化融合，一个月客流同比提升75.5%，销售提升44.2%。

西单不是不再潮，而是自己要为潮下定义。

商业与文化边界在消失，商业与自然边界在消失。

蒙藏学校旧址暨中华民族共同体体验馆，红色展览、非遗体验，700余件照片文物参观是免费的；钟书阁1100平方米空间休憩、5万多册图书阅读是免费的；西单更新场的城市森林是免费的……黄金地段，不是每寸都要“变现”。

当其无，有之用。拉动消费的，往往是非经济环境。这样的红，这样的绿，该用哪种数学公式计入GDP？

发展经济不能只关注经济目标，还要将非经济目标纳入经济考量范围内。我们需要的是信心，也是耐心。

城市更新不仅是物质空间提升，更要推动城市生活的复兴，面向城市的未来。

商场在更新，城市在更新，人在更新。

蒙藏学校项目改造，用了10年。

西单更新场改造，历时近7年。

对于大匠而言，不可或缺的是时间。一条世纪商业街如此，一座城市如此，一个国家不都是如此吗？ 

新华社北京2月18日电

(责编：王震、陈键)
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