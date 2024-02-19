据新华社合肥2月18日电（记者马姝瑞）推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，引导生活性服务业向高品质和多样化发展。记者从安徽省发展改革委了解到，安徽将实施20项重大工程升级服务业新体系，推动服务业高质量发展。预计到2027年，全省服务业增加值达到3.5万亿元。

近年来，服务业对安徽经济社会发展的支撑作用显著增强。2023年，全省服务业增加值24682.2亿元、同比增长5.8%，占GDP比重提升至52.5%，创历年来新高；全省规上服务业营业收入6561.7亿元，同比增长8.8%。

根据安徽省正式印发的《关于加快实施20项重大工程 推动服务业高质量发展的若干意见》，安徽将聚焦服务业重点发展领域，推动实施工业互联网平台培育壮大、物流供应链服务降本增效、现代金融服务创新赋能、人力资源服务集聚开发、电子商务服务提档升级、软件信息服务培优育强、设计检测服务创新发展、节能环保服务提质扩面、商务咨询服务专业提升、会展赛事服务扩容提质、实验外包服务强基提质、文化演艺服务繁荣创新和民生服务品质升级工程。把握服务业发展关键环节，加快实施服务业集聚提档、总部经济集聚、平台经济引育、服务强企培育、皖美服务品牌创建、两业融合场景标杆以及“数字+”赋能创新工程。

(责编：王震、陈键)

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