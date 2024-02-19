据新华社深圳2月18日电（记者印朋）广东省高质量发展大会18日在深圳举行。记者在会上了解到，今年广东省重点建设项目年度计划投资1万亿元。

广东省发展改革委主任、省大湾区办主任艾学峰在会上说，今年安排省重点建设项目1508个、年度计划投资1万亿元，其中产业项目数量超过一半，新一代信息技术、生物、高端装备制造、新材料等4大类产业汇集项目370余个、年度投资额约1500亿元。

“我们将发挥好重大工程建设项目总指挥部机制作用，协调解决项目推进中的堵点问题，并组建重大项目督导服务组，年度计划投资5亿元以上的项目由省跟进服务、1亿元以上项目由市跟进服务，扎扎实实推动这批项目加快建设、尽快投产见效。”艾学峰说。

(责编：王震、陈键)

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