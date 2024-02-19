马爱平

云南大理古生村，晨光洒在洱海的湖面上，金光点点，水鸟嬉戏。每天清晨，一位特殊的村民会沿着湖边漫步，他就是全国人大代表、中国工程院院士张福锁。作为古生村的“荣誉村民”，他对古生村的一砖一瓦、一草一木都充满了感情。

去年全国两会上，张福锁提交了关于协同推进流域面源污染防控和农业高质量发展的建议。这份建议，正是源于他在古生村深入实践的“洱海科技大会战”。

2022年，张福锁团队以古生村科技小院为基地，汇聚全国30多家单位的300多位科研人员，共同发起了“洱海科技大会战”。

他们调研村民用水情况，为村民做科学用水、垃圾分类的科普，增强村民的环保意识；给村民们做电商直播培训，打造村落能人；挖掘古生村的文化底蕴，弘扬非物质文化遗产；推进乡村支教工作，每月组织科技小院学生走进村里的学校，助力乡村人才振兴。

“实现农业面源污染防控与农业高质量协同发展，是落实‘减碳、降污、扩绿、增长’国家行动的重大任务，是推动乡村振兴、践行生态文明思想、建设美丽中国的根本途径。”根据调研和实践，张福锁在如上建议中提出。

当选全国人大代表以来，张福锁将推动科技小院模式的发展作为自己履职的重要工作。

科技小院由张福锁带领团队于2009年在河北省曲周县首创，16年来已拓展至全国31省区市千余个村庄。

2023年5月3日，对于中国农业大学科技小院的同学们来说，是一个永生难忘的日子。他们收到了习近平总书记的回信。

“得到总书记的认可和肯定，是我们最大的幸运和幸福。”张福锁在得知这一消息后无比激动，“总书记在信中用‘解民生、治学问’六个字来评价科技小院，这是对小院最好的诠释，也是小院的院训。”

这份殷殷关怀和谆谆嘱托，让科技小院的师生们备受鼓舞、干劲十足。而今，“在路上”的科技小院服务模式也从最初帮扶一家一户的1.0模式，发展到通过科技赋能和人才支撑全面助力乡村振兴的3.0模式。

在位于曲周县的全国第一个科技小院，张福锁和同事们开启了新的征程。

“2023年，我们在这里也开启了一场‘科技大会战’，第一件事情，就是创建‘绿色吨半粮田’，即通过绿色高效农业技术，使每亩地全年生产1吨半粮食。”张福锁说。

紧接着，高效用肥、病虫草害多元高效绿色防控……一系列新的技术在这里落地。就在2023年末，曲周县第四疃镇王庄村的种粮大户王志成喜获丰收，他的耕地全年每亩总产量接近3000斤，达到了令人欣喜的1.5吨目标。

张福锁不仅将科技小院的经验和做法带到全国两会上，还积极推广科技小院模式，鼓励更多的科研院所、高校专家投身农业农村事业。他坚信，只有科技赋能和人才支撑，才能实现乡村振兴和农业农村现代化。

截至2023年，中国农业大学已经在全国24个省区市的91个县市区旗建立了139个科技小院。据不完全统计，科技小院先后引进创新了284项农业绿色生产技术，推广应用技术的面积累计5.66亿亩，节本增收累计达700多亿元。

更可喜的是，科技小院已走出国门，与全世界分享中国的乡村振兴经验。“目前，中非科技小院班已为10多个非洲国家培养了72名农学类研究生，并在马拉维建成了4个科技小院。”张福锁欣喜地说。

“推广科技小院模式，鼓励科研院所、高校专家服务农业农村。”今年，科技小院首次被写进中央一号文件。

作为人大代表，张福锁深知自己的责任和使命。科技小院服务乡村、振兴乡村，仍在路上。今年64岁的张福锁仍奋战在科技小院的一线。“中国农业农村现代化事业正阔步向前，我们想用自己所学为推动农业高质量发展、建设美丽农村、增进农民福祉做点实事。科技小院永远在路上，我们都是追梦人，我也始终在路上。”张福锁如是说。

(责编：王震、陈键)

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