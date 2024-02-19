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在海拔4000米牧场上“追光”

矫阳
2024年02月19日09:14 | 来源：科技日报
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2月17日，在海拔4000多米的四川省凉山州木里县争西牧场，300多亩绵延的山峦身披“银甲”，在皑皑白雪映衬下闪闪发光。这里是刚刚并网发电的四川省重点工程——卡基娃水电站水光互补光伏项目现场。

“春节期间，现场共有20多名作业人员坚守岗位，进行最后的收尾工作，以保障节后电站全容量发电的稳定运行。”中建二局项目值班员袁亮介绍。

木里县平均海拔4000米，在这里建光伏项目，具有得天独厚的高原优势。

然而，光伏发电具有明显的波动性和间歇性，光伏电站只能在白天发电，甚至一片乌云飘来都会影响发电效率。同时，位于木里河干流的卡基娃水电站，也面临着丰水期发电量大、枯水期发电量较为匮乏的“困扰”。

“水光互补”技术恰好弥补了短板，实现了水力发电和光伏发电快速补偿，进一步促进区域能源结构优化。

卡基娃水电站水光互补光伏项目占地面积约332公顷，属高原山区光伏项目，总装机容量210MW（兆瓦），2023年3月开工建设。

高原牧场风光旖旎，然而稀薄的氧气和低温，却令人望而却步。

“在高原牧场上建设如此规模的水光互补光伏项目十分不易。”回忆起200多天的项目建设过程，中建二局项目总工程师张跃君感慨地说。

面对高原、高寒环境等带来的难关，项目团队勇毅攻坚，在海拔4000米的牧场上“追光”，为项目建设量身定制了一套“科技套餐”。

精准把控光伏阵列的间距，是非常重要的一环。

“要达到设计的电站最大发电效能，在冬至日，阵列间距需要满足6小时不相互遮挡。这就要求在测量放线过程中，对光伏面板位置做精准排布。”张跃君说。

然而，项目场址地处偏远，通信信号不畅，传统的全站仪全部“哑火”。建设团队创新采用GPS（全球定位系统）定位仪进行定位放线，既避免了传统全站仪测量距离短、严重依赖通信信号的弊端，又能使点位控制更加精准。

低温和冻土也是一个巨大的挑战。

“在冻土中钻孔，有融化现象，再凝固时会产生形变；常态低温下，混凝土桩身的完整性差，承载力也不足。这些都会带来支架基础不稳的后果，继而损坏光伏组件。”张跃君说。

要让支架稳固“站”在高原之上，必须同时保证冻土不融化和混凝土所需要的温度。技术团队持续攻关，自主改装了履带式液压驱动旋挖钻机。“改装后的挖钻机平均5分钟成孔，极大缩短了孔壁裸露和机器摩擦的时间，最大程度控制住了冻土的融化。”张跃君说。

同时，通过改进传统灌注桩施工流程、严格控制混凝土温度和不少于14天养护等措施，提高了支架安装的稳定性。

为使光伏发电效能最高，35度是面板安装的最佳角度。高原山地地势起伏，为了保证44万余块光伏组件角度统一，技术团队创新制作了200多个“三角定位块”，最大程度保证了安装标准。

“光伏电站发出的电，经过38千米的高压输电线路，和卡基娃水电站发出的电‘捆绑’在一起，再一同并入电网。”罗勇介绍说，通过调度系统，能将原本不稳定的锯齿形光伏电源，调整为均衡、优质的稳定电源。

据测算，该项目未来25年的年均发电量预计将达3.65亿千瓦时，节省燃煤约11.42万吨，减少二氧化碳排放约23.26万吨，具有显著的生态、经济效益。

(责编：王震、陈键)
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