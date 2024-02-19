新型高强高导耐热铝合金材料制备成功
2024年02月19日09:16 | 来源：科技日报
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科技日报昆明2月18日电 （记者赵汉斌）记者18日从昆明理工大学获悉，该校研究团队与北京航空航天大学合作，近期在高强高导耐热铝合金方面取得重要进展，制备出强度、导电率及耐热性良好匹配的铝—锆—钪合金导线，在绿色铝、钛产业和先进制造业方面实现了新突破。
高强高导耐热铝合金是架空输电线路电缆用关键基础材料。研究表明，实现铝—锆—钪合金强度、导电率和耐热性能的协同提升，将具有广阔的应用前景。而阐明加工路径对合金微观组织和性能的影响，对于提高合金性能至关重要。
昆明理工大学黎振华团队与北京航空航天大学马朝利、肖文龙团队开展合作研究，获得了加工路径的各工艺环节对铝—锆—钪合金组织、强度和导电率影响的定量关系。结果表明，通过快速凝固—热变形—时效—冷拔路径，充分利用细晶强化、析出强化、位错强化和热变形过程中钪原子的动态析出，可获得高强高导耐热铝—锆—钪合金导线。
不久前，研究团队在云南铝业泽鑫公司和昆明电缆股份有限公司开展中试。他们成功制备出数万米高强高导耐热铝合金导线，并通过了第三方权威检测。其导电率达61.1%，抗拉强度为161兆帕，延伸率为5.6%，280℃保温1小时后强度保持率达96%。结合该导线制备出的成品电缆，为进一步提升我国绿色铝产业深加工能力提供了支撑。相关成果发表在学术期刊《材料科学与技术》上。
(责编：王震、陈键)
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