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中国第40次南极考察队圆满完成国际合作“环”计划航空调查

2024年02月19日17:01 | 来源：新华网
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　　新华社上海2月19日电（记者张建松）记者从自然资源部中国极地研究中心获悉，中国第40次南极考察队日前圆满完成南极研究科学委员会（SCAR）南极冰盖国际合作“环”计划航空调查任务。

　　中国极地研究中心极地冰雪与气候变化研究所研究员崔祥斌介绍，在中国第40次南极考察中，考察队员依托我国极地考察固定翼飞机“雪鹰601”，在比利时伊丽莎白公主站、澳大利亚莫森站和日本昭和站的协助下，成功获取了我国中山站至比利时伊丽莎白公主站冰盖边缘的详细冰厚、冰下地形等科学调查数据，为精确评估这一区域的冰量流失状况和冰盖不稳定性提供了重要依据。

2024年2月16日，“雪鹰601”圆满完成任务降落在中山站雪冰机场。（新华社发）

2024年2月16日，“雪鹰601”圆满完成任务降落在中山站雪冰机场。（新华社发）

　　南极冰盖是地球上最大的冰盖，对全球气候变化有重要影响。

　　2021年，南极研究科学委员会（SCAR）发起了环南极冰盖边缘的航空冰下调查国际合作“环”计划，旨在通过航空观测，重点获取南极冰盖接地区域的冰厚和冰下地形数据，为评估南极冰盖冰量流失、冰盖不稳定性及其对全球海平面上升的影响提供依据。目前共有18个国家参与了该计划，中国是这一国际前沿科学计划的重要发起国和参与国。

“雪鹰601”飞越冰盖边缘进行航空调查。（新华社发）

“雪鹰601”飞越冰盖边缘进行航空调查。（新华社发）

　　据介绍，我国“雪鹰601”固定翼飞机是先进的南极航空调查平台之一，集成了航空冰雷达、重力仪、磁力计等主要设备，具有强大的南极冰盖冰下探测能力。近年来，中国极地研究中心极地冰雪与气候变化研究所聚焦南极雷达冰川学观测研究，取得了一系列重要成果。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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