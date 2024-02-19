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业界：创新驱动让方便食品更美味更健康

2024年02月19日14:13 | 来源：人民网
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人民网北京2月19日电 （记者孙博洋）近年来，随着生活节奏的日益加快，方便食品成为很多人日常消费的必需品。同时，在满足人们饱腹的基本需求上，方便食品正通过技术创新，来满足人们对美味和健康的新需求。通过消费场景的创新，方便食品也正在创造新的消费热点。

据《2022-2027年中国方便食品业深度分析及发展前景预测报告》数据显示，2022年中国方便食品市场规模已达5961亿元，并预测2023年市场规模有望达到6736亿元。

在方便面领域，报告显示，2022年中国方便面市场规模达到1459亿元，近五年年均复合增长率为8%。同时，随着国潮文化盛行，国货品牌在消费市场上的热度持续走高。在此背景下，越来越多的老字号凭借过硬的产品力开始走俏，白象就是典型的代表之一。

“民以食为天”，吃是人生的基本需求，也是最高艺术。即便是速食产品，人们对品质仍然有着颇高要求，而不仅是实现饱腹刚需。当下，随着健康饮食观念的普及和消费者对食品品质的关注，越来越多的消费者开始追求健康、美味的食品。

据白象相关负责人介绍，为满足消费者不断升级的需求，企业在坚持研发、推动产品品质提升方面进行着努力。不同于其他类似产品，新一代白象汤好喝“甄味汤馆”系列采用冻干锁鲜技术，创新直面面体，以真材实料、0防腐剂、0反式脂肪酸还原天然风味。

打铁还需自身硬。对于任何一种美食而言，以何种技术在工业化批量生产中最大程度地还原本味，是重点、难点，也是产品创新与迭代的关键突破点。

上述负责人介绍，为实现美味与品质共存，企业不断在产品研发方面发力，持续性加大技术研发与投入，先后与江南大学、浙江工商大学等成立研究中心，协同中国烹饪协会名厨委员会、中国农业科学院农产品加工研究所、北京营养源研究所等进行研究，不断探索传统骨汤工艺化的更多可能性。数据显示，白象已拥有有效专利170件，其中有效发明专利13件、有效实用新型专利11件、有效外观设计专利146件。

“吃得好”的首要前提是“吃得安全”。据了解，为此，企业还构建了质量与食品安全管理体系，对每个生产环节的数据进行记录保存、为每一批次产品建立“户口档案”，实现了全产业链条的可追踪可溯源。

(责编：王震、高雷)
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