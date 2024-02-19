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多部门联合开展全国数据资源调查

2024年02月19日19:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月19日电（记者严赋憬、陈炜伟）国家数据局19日发布消息，为摸清数据资源底数，加快数据资源开发利用，更好发挥数据要素价值，国家数据局、中央网信办等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。

　　据了解，调查对象为省级数据管理机构、工业和信息化主管部门、公安厅（局），各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所、国家实验室等单位，中央企业，行业协会商会以及国家信息中心。

　　根据要求，各单位登录全国数据资源调查管理平台，填报相关调查表。全国数据资源调查工作开展时间为2024年2月18日00:00至3月5日24:00。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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