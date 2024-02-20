本报记者 祝大伟 郭晓龙 邵玉姿 李亚楠

核心阅读

习近平总书记指出，冰天雪地也是金山银山。新雪季以来，冰雪消费持续升温，冰雪产业红红火火，不少地方推出冰雪节庆、冰雪艺术等活动，冰雪运动走进大众生活，丰富消费体验，带动冰雪经济快速增长。

入冬以来，冰雪消费持续升温。各地根据自然禀赋，因地制宜推出一系列“冰雪+”新产品、新场景，冰雪运动、冰雪旅游广受欢迎，冰天雪地中呈现出一派火热景象。中国旅游研究院最新发布的《中国冰雪旅游发展报告》显示，2023—2024冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数有望实现25%—30%的增长率，将有超过4亿人次体验冰雪休闲，冰雪休闲旅游收入有望达到5500亿元。

哈尔滨——

冰情雪韵激发文旅热潮

冰雪大世界恢弘瑰丽，流光溢彩；太阳岛雪博会232处雪雕，仿佛冰雪童话王国……这个冬天，黑龙江哈尔滨的冰情雪韵吸引不少游客前往。

今年春节假期，哈尔滨市累计接待游客1009.3万人次，日均同比增长81.7%；实现旅游总收入164.2亿元，按可比口径同比增长235.4%。游客接待量与旅游总收入均达到历史峰值。

作为冰雪旅游热门目的地，哈尔滨推动冰雪文化与旅游深度融合，不断丰富冰雪旅游文化内涵，满足游客多元化需求，冬季冰雪旅游加速提档升级。

“为了让游客更好体验冰雪文化，哈尔滨将冰雪艺术融入了整个城市景观。”哈尔滨市文化广电和旅游局局长王洪新说。

长达16米的冰玫瑰墙成为历史文化保护街区新晋网红打卡点，哈尔滨音乐公园里的大雪人憨态可掬，中央大街冰雕雪塑与欧式建筑交相辉映……这个雪季，冰雕雪塑将哈尔滨70多条街路和众多广场装扮得格外浪漫。

“冰雪是我来哈尔滨旅游的最大吸引力，让我领略到了这座城市独特的冰雪美景和哈尔滨人的好客与热情。”来自广州的游客陈玮珊说。

从国际冰雕、雪雕比赛到群众冰版画活动，从冰雪国际时装周到大众冰盘挑战赛……哈尔滨在冰雪季推出百余项冰雪活动，将持续到3月底。哈尔滨市还鼓励经营主体推出各类冰雪旅游新产品，创造新业态新模式。

前不久，在哈尔滨呼兰河口湿地公园，《追梦》雕塑揭幕落成。呼兰区探索“漂浮的雕塑”，创新艺术形式，吸引来自16个国家地区的艺术家留下了20件精美雕塑佳作。

呼兰区通过冰洞钓鱼体验、东北民俗表演、美食品鉴等“冰雪+雕塑+冬钓”特色活动，丰富和拓展沉浸式冰雪文旅体验。“在哈尔滨体验冰雪文化，这是我人生中非常美好的时刻。”《追梦》创作者、挪威雕塑家阿尔内·马兰德说。

据美团发布的2024春节有关消费报告显示，春节期间，哈尔滨成为全国满房率最高的十大目的地之一，文旅消费规模同比增长超106%。铁锅炖等特色美食吸引游客味蕾，各大早市、菜市场热闹非凡、人头攒动，呈现“冰城”旅游火热新景象。

“通过冰雪文化的积淀，哈尔滨正推动冰雪景观融合音乐文化、民俗体验、浪漫艺术、运动赛事、度假康养，努力为游客带来耳目一新的冰雪文旅体验。”王洪新介绍。

张家口——

优化服务丰富游客体验

6点多起床，7点多到滑雪场和雪友一起热身，8点准时乘坐雪场第一班缆车登顶滑行……这个冰雪季，来自福建的滑雪爱好者江希泉几乎每天都要来河北张家口崇礼冰雪旅游度假区万龙滑雪场体验“顶门滑”。

今年春节假期，张家口市崇礼区共接待游客47.38万人次，实现旅游综合收入5.21亿元。在崇礼，仅万龙滑雪场就有雪道32条，涵盖了多种复杂的雪道地形，颇受滑雪爱好者欢迎。“去年，我们还对设备进行升级，不断提升滑雪体验。”万龙滑雪场活动宣传总监刘宇介绍。

截至目前，崇礼冰雪旅游度假区共建成云顶、太舞、万龙等8家滑雪场，雪道面积473公顷，拥有高、中、初级不同类别的雪道175条，总长166公里。

漫步富龙四季小镇看一场画展，穿行太舞滑雪小镇领略别样风情……作为河北省内首家国家级旅游度假区，来崇礼不仅能体验滑雪乐趣，更有丰富的文化体验、多彩的假日生活。

春节期间，富龙四季小镇一家艺术画廊内，不少游客驻足。小镇去年启动了“艺术家驻留计划”，截至目前已有近70位艺术家来这里创作，留下作品近百幅。

“我们将这些作品分批次分主题展出，目前已展出3期。”富龙四季小镇品牌营销中心负责人孙琰介绍，小镇还新建设了音乐厅、多功能厅等文化场所，引进音乐会、乐队驻唱、相声曲艺表演等，不断提升游客的游玩体验。

以“滑雪度假生活”为主题，太舞滑雪小镇不断完善商业街区、电影院、温泉等配套设施。“今年的冰雪季，我们陆续举办电影节、音乐会、摄影展等活动，不断满足游客对滑雪之外的文化艺术需求。”太舞集团市场中心经理任晓强说。

“我们深入开展旅游服务提升行动，推出10条精品旅游路线，并出台雪场服务标准体系和大众滑雪场所安全管理规范，持续擦亮冰雪旅游服务品牌。”崇礼区体育局副局长武云表示。

阿勒泰——

滑雪运动走进大众生活

新疆阿勒泰市将军山滑雪场，阿勒泰市第二中学副校长木黑亚提·达尼亚尔带着学生从雪道上飞驰而下——这是寒假前的最后一节体育课，在雪场上体育课对他们来说已成为常态。阿勒泰全年雪季长达7个月，在这里，滑雪已作为一门课程走进中小学课堂。

2018年开始，阿勒泰市把滑雪纳入中小学生体育教学，成为全国首个开设滑雪体育课的城市。近年来，阿勒泰市区5所学校将周一至周五的上课时间进行合理划分，每天组织300—400名学生往返将军山滑雪场进行滑雪学习，费用由当地教育部门负责。

“每个学校都有两名会滑雪的体育教师，平均每个学生每个雪季能上2—3次滑雪课，每次半天，现在学校大部分孩子都学会了滑雪！”木黑亚提说，将体育课搬到滑雪场，让学生在冬季也能享受到运动的快乐。

“滑雪已经成为我的爱好，希望技术能提高得更快些。”阿勒泰市第二中学初三年级的迪力亚尔·甫拉提从小学四年级开始接触滑雪，现在已经入选了阿勒泰市青少年滑雪队。

阿勒泰每年还组织全地区400余名青少年参加速度滑冰、短道速滑、冰球、越野滑雪、高山滑雪等冰雪运动赛事。越来越多的滑雪体育赛事也选择在阿勒泰开展。2023年底，自由式滑雪世界巡回赛在阿勒泰吉克普林滑雪场迎来决赛，这是该赛事首次落地中国。

为了激发群众的冰雪运动热情，近年来，阿勒泰累计投入70多亿元建设高山、越野、野雪滑雪场10家，其中5S滑雪场3家，累计建成总长度248公里的232条雪道。

将军山国际滑雪度假区是全国唯一坐落在城市中的高山滑雪场。“几年前这里的滑雪教练只有50多个，随着滑雪运动参与人数的增长，现在教练数量大幅增加。”将军山滑雪学校教练吕耀萍说。

随着滑雪运动进校园、群众上冰雪等政策支持和基础设施建设更加完备，滑雪运动越来越受欢迎。今年春节假期，阿勒泰地区接待国内游客102.11万人次，按可比口径同比增长24.73%；实现旅游收入7.19亿元，按可比口径同比增长40.32%。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年02月20日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经