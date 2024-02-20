本报记者 邵玉姿 王伟健 申智林 常碧罗

制造业是立国之本、强国之基。各地积极推进重点产业项目建设，助力产业提质升级，不断增强产业竞争力。

节后开工第一天，记者走访多个重点产业项目建设现场，记录多地加快建设的火热场景。

——编 者

河北——

推进钢铁产业高端化转型

一个个待组装的设备整齐排列，两条数百米长的生产线进入安装阶段……2月18日，春节假期刚过，走进河北省迁安经济开发区，在首钢智新迁安电磁材料有限公司高端硅钢热处理项目建设现场，记者见到绿、蓝、黄三色交织的车间里，身着蓝色工服的工作人员正有序开展前期设备安装工作。

“我们正在建设的是连续退火机组生产线，由企业自主设计、自主集成。”智新迁安公司首席工程师郝晓鹏介绍，生产线建成投用后，首钢硅钢高端产品比例将迎来新突破，助力企业进一步提升市场竞争力。“产线关键设备的国产化率由10年前的不足20%，提升到现在的90%以上。”智新迁安公司新能源作业区机械专业员陈诚说。

占地234亩，计划总投资24.45亿元，作为2024年河北省重点建设项目，智新迁安公司高端硅钢热处理项目主要建设高端硅钢热处理生产线及配套厂房等设施。“项目建成后，可年产高端无取向硅钢产品35万吨，预计年减排二氧化碳近170万吨，可实现销售收入30亿元。”郝晓鹏说。

项目于2023年1月开工建设，预计2025年全面建成投产。“项目的高效推进离不开政府的大力支持。”郝晓鹏说，从项目洽谈签约到落地开工，当地政府提供了全过程、全方位的服务，有效推动了意向项目快落地、签约项目早开工、开工项目提进度，确保建设不停步、投入不断档。

钢铁产业是河北省的支柱产业之一。以迁安为例，今年当地紧盯首钢迁钢低碳高品质钢、九江短流程高品质钢、彦博彩板技改提升、航纽特钢高端金属丝绳、瑞阔智能制造等项目，持续推动钢铁产业调优结构、拉高层级、延伸链条，力争年内实现精品钢材比重提升至45%以上、钢铁深加工率达到32%以上。

近年来，河北瞄准钢铁产业高端化、智能化、绿色化，加快“钢铁向材料、制造向服务”转型，推进高端钢铁重点项目建设。据统计，2024年河北省重点建设项目共639个，总投资1.38万亿元，包括新开工、续建、建成投产3类。

江苏——

汽车产业项目建设“加速跑”

2月18日，在位于江苏如皋经济技术开发区的如皋斯堪尼亚商用车项目建设现场，近300名建筑工人加紧施工，工地上一派热火朝天的景象：大门口，一辆辆水泥罐车、重型大卡车排队进出；10余台大型吊车挥舞着摇臂，将一捆捆屋面板吊上十几米高的屋顶进行安装。

“整个项目体量很大，按照合同，今年11月就得竣工验收，算下来绝对工期只有9个月。时间紧，春节假期我们加班加点赶进度。”中铁建工集团如皋斯堪尼亚商用车项目党支部书记刘建华说。最近这段时间，工人正忙着安装屋面板和浇筑室内的混凝土垫层，预计到5月设备将进场进行安装。

据了解，如皋基地是斯堪尼亚打造的全球第三个商用整车生产基地，包括总投资50亿元的年产5万辆商用车项目以及总投资20亿元的动力总成项目。如皋经济技术开发区负责人介绍，该项目建成后年产值超300亿元，将成为如皋汽车及零部件的“链主”企业。

在江苏各地的重大项目施工现场，火热的建设场景随处可见。博世汽车部件（苏州）有限公司是博世在中国最大的生产和研发基地之一。在苏州工业园区，博世苏州新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地的工地上，工作人员正抓紧施工，确保厂房能够如期完工。据了解，该项目总投资约70亿元，新基地一期厂房预计今年年中建成，于2025年实现正式量产。

重大项目建设“加速跑”的背后，离不开一系列举措保驾护航。在镇江，针对省、市重大产业项目，当地自然资源和规划局提前介入服务，建立挂钩联系工作制度，制定问题清单，全程跟踪帮办服务；在苏州，“拿地即开工”已实现常态化，仅今年1月份，苏州“拿地即开工”项目数就已经达到23个……

立足早实施、早见效，2024年开年，江苏省政府发布了510个重大项目清单，包括实施项目450个、储备项目60个。项目数量规模同比大幅增加，总数增加112个，增幅33.1%。其中计划新开工项目228个，1月已开工56个；截至1月底，共完成投资472亿元。

湖南——

现代石化产业项目加紧建设

2月18日，湖南省岳阳市云溪区，在中石化湖南石油化工有限公司（以下简称“湖南石化”）年产100万吨乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目建设现场，50多台挖掘机力臂高举，紧张作业，100多辆运输车来回穿梭，进行土石方转运。旁边，1500多亩平整好的土地，已达到交付标准，只等地基作业设备进场。

“赶工期，促落地，为了让项目后续进展更顺利，我们克服春节前低温冻雨天气影响，在具备施工条件的前提下，连续干了3个月。”负责项目前期场平工作的岳阳市农业农村发展集团工程部副部长朱祖武介绍，高峰期项目现场有1000余名施工作业人员、600多台套机械设备同时作业，截至目前，已转运超1300万立方米土石方，5000亩项目建设用地保准如期交付。

作为湖南迄今单体投资额最大的产业项目，总投资约357亿元的岳阳乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目，是湖南打通炼化产业链条、构建现代石化产业格局的重大项目。今年1月3日，项目正式开工。

室外施工热火朝天，室内忙碌如火如荼。在湖南石化办公楼，一摞摞厚厚的资料将大半个办公室填满。“7家设计单位，数以百计的设计人员正紧锣密鼓地落实落细项目的总体设计。”湖南石化乙烯炼化一体化项目管理部乙烯分部负责人陈正朝说。

“岳阳拥有以己内酰胺、环氧丙烷、合成橡胶、环氧树脂等为代表的四大类特色产品，原材料离不开乙烯及其相关聚合产物。”湖南石化副总工程师袁红星介绍，“以前原材料基本靠外采外运，项目建成投产后，不仅能补齐原材料不足的短板，还能为精细化工研发新型聚合材料提供更多可能。按照现代石化产业1∶5的带动效应，该项目可以拉动1500亿元以上投资。”

湖南省工业和信息化厅相关负责人介绍，湖南正以重点项目建设为主要抓手，积极构建现代化产业体系，推动现代石化产业延链补链强链，持续提升产业链供应链韧性和安全水平。2024年，湖南省现代石化产业在建、拟建的重大项目有30个，投资总额超过1500亿元。

重庆——

抢抓生物医药领域新机遇

节后开工第一天，记者来到重庆两江新区，感受到一股热气腾腾的干劲儿：两江水土新城永仁心医疗科技园项目施工现场，巨型塔吊来回传送，渣土机、水泥罐车往来穿梭……“目前，项目建设正在有序进行中，预计今年三季度竣工投产。”重庆市永仁心医疗器械有限公司副总经理刘易海介绍。

作为两江新区生命健康领域新引进的企业，永仁心公司集高端医疗器械研发、测试、生产于一体。“新建生产线和政产学医研平台，将进一步推动企业在医疗领域开展研发创新，掌握一批自主可控的关键技术，满足市场差异化、多样化治疗需求，提升企业的市场竞争力。”刘易海说。

据了解，永仁心医疗科技园总投资近20亿元，土地面积约85亩。项目一期拟规划建筑面积约1万平方米，主要用于人工心脏总装生产线及关键零部件生产线的建设。项目二期拟规划建筑面积3万平方米，主要用于疾病诊断、早期预防、术中辅助、远程监控等创新医疗器械产品的研发及生产。

近年来，重庆抢抓生物医药领域新机遇，积极招商引资，推动重大生物医药项目落地，培育生物医药产业集群。

2月18日，在西部（重庆）科学城中子科学产业转化基地项目建设现场，挖掘机轰鸣阵阵，运输车辆来回穿梭，工人在各自岗位上有序施工。项目投资20亿元、总建筑面积约13.8万平方米，将推动中子科技产业转化落地，形成千亿元级中子科技产业集群，在生物医药领域搭建起全新的创新研发平台。

在重庆市璧山区，中核鲲硼医疗科技项目建设正酣。项目聚焦于细胞水平靶向放疗技术，已有数十家医疗机构对企业生产的鲲硼刀产品表达了采购意向。接下来，璧山区将重点围绕中医院内制剂、多粒子治疗、干细胞等梳理形成项目清单，持续向生物医药领域全面发力。

今年一季度，重庆市重点制造业开工项目共110个、总投资1155亿元，涵盖先进制造、现代服务、科技创新等多个领域。2024年重庆市级重点项目中，生物医药产业项目30个、总投资341亿元，其中新开工项目8个、总投资63亿元。

《 人民日报 》（ 2024年02月20日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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