人民网北京2月20日电 （记者杨虞波罗）今晨，中央气象台发布强对流天气蓝色预警、大风蓝色预警、暴雪蓝色预警、大雾黄色预警、冰冻黄色预警、寒潮橙色预警，强冷空气的到来，多种天气现象悉数登场。

据中央气象台预计，2月20日08时至21日08时，安徽西南部、湖北东部和南部、湖南中北部和西南部、江西中北部、贵州东南部、广西东北部等地的局地将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；安徽中南部、江苏西南部、湖北东部、湖南南部和西部、江西北部、广西东北部等地的部分地区将有短时强降水天气，最大小时雨量20-30毫米，局地可达35毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。

2月20日08时至21日08时，西藏中西部、青海中南部、内蒙古中西部、辽宁南部、华北东南部、黄淮西部和东部、江淮西部和北部等地的部分地区有5-7级风，阵风8-9级。渤海、渤海海峡、黄海大部海域将有7-8级，阵风9-10级的大风。

2月21日08时至22日08时，西藏中西部、青海中南部、华北东部、黄淮西部和东部、江淮西部等地的部分地区有5-6级风，阵风7-8级。渤海、渤海海峡、黄海大部海域将有7~8级，阵风9-10级的大风。

2月20日08时至2月21日08时，陕西北部、山西中南部、河北中南部、山东中东部和北部、河南北部和西南部、湖北西北部、西藏西部和东南部等地的部分地区有大雪，其中，山西东南部、河北南部、山东西北部和东部、河南西南部、湖北西北部等地的部分地区有暴雪（10-19毫米）。上述部分地区新增积雪深度3-7厘米，局地可达10厘米以上。

20日白天至夜间，东海西部海域、浙闽沿岸海域、台湾海峡、广东沿岸海域、广西沿岸海域将有大雾，能见度不足1公里。此外，20日早晨至上午，浙江东南部、广东东南部等地将有大雾天气，局地有能见度不足500米的浓雾。

2月20日08时至21日08时，河南中南部、山东南部、安徽北部、湖北北部和西部等地的部分地区有冻雨或冰粒，冻雨量1-5毫米，局地7毫米以上。

2月20日至2月23日，我国中东部大部将自北向南先后出现降温，日平均或最低气温普遍下降8-12℃，华北南部、黄淮西部、江淮、江汉、江南、华南中北部及贵州等地气温将下降12-18℃，其中，湖南南部、贵州东部、广西北部等地的部分地区累计降温幅度可达20℃以上。2月23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖南部至湖南南部、贵州南部一带。

2月20日08时至2月22日08时，华北南部、黄淮西部、江淮西部、江汉、江南中北部、贵州东部、广西北部等地的部分地区将先后降温8-10℃，其中，江汉、江南中西部、贵州东部等地将降温12℃-14℃，湖南南部、江西南部、贵州东部、广西北部等地的部分地区降温可达16℃以上。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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