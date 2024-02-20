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神州租车2024年春节大数据：全国300余个城市峰值出租率超90%

2024年02月20日08:49 | 来源：人民网
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近日，神州租车发布2024年春节租车大数据（以下简称“神州大数据”）：2024年春节延续去年假期出游火爆场景，首次呈现节前返乡和节后旅游双高峰，全国300多个城市峰值出租率超90%，各类型车辆预订火爆，租期10天及以上订单量增长超30%。

今年春节8天超长假期使人们玩得更久，走得更远，催生出各种花样过节方式。神州大数据显示，返乡过年后再自驾出游，成为今年春节的一大新趋势。自驾需求的集中释放，让春节租车市场首次出现节前节后双高峰。假期开始前3天时间里，主要为过年返乡的出行需求，如广州、深圳、武汉、东莞、天津等城市在节前迎来取车峰值；而在节后，错峰出行需求再一次带来订单显著增长，如成都、昆明、三亚、贵阳等城市在节后形成又一个用车高峰。

充足的假期，也让更多游客选择了长线自驾游，使租车自驾更为流行。在租车市场，用户租期普遍延长。神州大数据显示，今年春节假期租车订单租期显著增长，租期10天及以上订单量增长超30%；异地用车订单量同比去年劲增近50%，占全部订单总量近七成，异地用车成为主流租车方式。

随着“南北互跨式”旅游热度持续走高，并在春节假期达到顶峰，也让各地文旅的年前营销收获颇丰。旅游资源底蕴深厚、经济发达、交通便利的城市成为租车自驾人群的“最大公约数”。神州大数据显示，在热门旅游目的地中，北京、广州、成都、上海、西安、重庆、三亚、昆明、武汉、杭州十城订单量位居前十。

从订单增长情况来看，拉萨的订单量同比2023年增加约350%，其次为万宁、乌鲁木齐，同比2023年增加均超200%，成为这个春节游客租车强势增长的“黑马”城市。此外，银川、儋州、哈尔滨等城市的订单量同比2023年增幅在50%以上。除了重点旅游城市外，春节期间的错峰、避峰出行需求持续增长，本地游、周边游同样人气爆棚，下沉市场出游人次迎来显著增长。神州大数据显示，三四线城市也呈现前所未有的火爆态势。

回顾整个春节假期，品质化出游成为今年春节的又一大亮点。顺应年轻消费者的消费心理，神州租车全直营模式优势越来越明显，价格透明、服务规范、规模化布局等品牌特色，越来越受消费者青睐。今年春节，年轻用户仍然为主流租车人群，90后、95后及00后群体占整体用户比重约50%，其中00后用户增长最为明显，增幅超过80%。

不仅如此，女性用户对于租车自驾的偏好也持续提升。神州大数据显示，今年春节来自女性用户的订单同比2023年增幅超30%，“她经济”成为租车市场不可小觑的消费力量。

今年春节，神州租车各类车型预订火爆，其中，外观时尚、科技感强、智能化的新能源车型深受消费者喜欢。神州大数据显示，春节期间，新能源车型日均取车量同比2023年增长约300%。

神州租车相关负责人表示，随着春节假期结束，错峰出游的需求将持续增长，结合春暖花开时节赏花踏青人群增多，预计租车市场仍将稳中有升，假期出游的长尾效应将持续释放。

(责编：曹淼、李源)
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