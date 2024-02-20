新华社杭州2月19日电(记者李平 朱涵 魏一骏)聚焦深化实施人才强省战略，在农历新年上班第一天，浙江省召开全面加强“三支队伍”建设的“新春第一会”。

“会议聚焦高素质干部队伍、高水平创新型人才和企业家队伍、高素养劳动者队伍等‘三支队伍’建设，可谓抓住了人才建设的‘牛鼻子’。”视频聆听“新春第一会”的浙江兰溪市委书记戴翀说，截至2024年1月21日，兰溪市每千家企业中高新技术企业数量达到28.11家，位列金华市第一。

人才是第一资源，创新是第一动力。在“新春第一会”上，浙江明确要以“大人才观”广开育才、引才、聚才、识才、用才、护才之路，全面消除影响人人平等参与、人人平等发展的限制和歧视，着力完善“人人皆可成才”的制度机制。

在建设高素质干部队伍方面，浙江将加强干部政绩观全链条闭环管理，开展“干部为事业担当、组织为干部担当”激励保护行动；推动容错清单向更多领域拓展；常态化推进干部能上能下，全面激发干部的积极性、主动性和创造性。

建设高水平创新型人才和企业家队伍方面，浙江将全面推进海外引才制度型开放。2024年，新引进海外高层次人才1000名以上。到2027年，在芯片、云计算、人工智能、关键生物技术等领域取得重大标志性成果100项左右。

与此同时，浙江将对损害营商环境的行为“零容忍”，最大限度保障民营企业家合法权益；畅通优质企业和优秀人才发现渠道，健全民营经济代表人士选用、履职考核和退出机制等，引领广大浙商坚定信心发展。

据了解，到2027年，浙江力争打造1000名全球领军、1万名专精特新发展的骨干型民营企业家人才队伍。

高素养劳动者队伍是中国式现代化建设者大军中的基础。在“新春第一会”上，浙江提出布局建设覆盖城乡的“30分钟职业技能培训圈”，推动企业建立健全技能人才薪酬分配制度，探索技能人才中长期激励机制。

此外，浙江还将开展现代“新农人”培育行动。力争到2027年，全省培训农民100万人次，其中高素质农民28万人次。

当前，浙江正加快培育新质生产力，在以科技创新塑造优势、赢得未来的过程中，也为各类人才施展才华提供了广阔舞台。

数据显示，2023年，浙江平均每天涌入3400多名大学生，平均每天引育3位国家级领军人才、青年人才；2023年签发外国人工作许可同比增长15.7%，其中高端人才增长15%。

数据诠释着底蕴与活力。成绩的背后，折射浙江统筹推进科技、人才工作，倾全力打造战略科技人才雁阵的努力。

“浙江要做的是以最优政策引人才，以最优服务留人才，把最美风景给人才。”浙江省委主要负责人表示，新征程上，浙江必须把人才作为强省之基、转型之要、竞争之本，持续释放各类人才集聚的规模效应和乘数效应，展现创新破难、改革破题、开放破局的新气象。

(责编：王震、陈键)

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