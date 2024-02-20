新华社北京2月19日电（记者胡喆）实现高水平科技自立自强，是中国式现代化建设的关键。科技部始终注重把代表委员的关注关切、真知灼见充分吸纳、深度融入到具体工作中，转化为推动科技创新发展的实招硬招。

全球运力最大固体运载火箭引力一号在我国山东海阳附近海域一飞冲天、朱雀三号火箭完成首次大型垂直起降飞行试验……新年伊始，我国民营航天领域捷报频传，不断取得新突破，许多成果来自同一片创新热土——北京亦庄经开区。

在亦庄，北京市正全力依托商业航天发源地和产业聚集地优势，建设“北京火箭大街”，这里聚集了50余家航天企业，落地的民营火箭整箭研制企业数占全国75%以上。

在航天这一高技术领域，企业科技创新的主体地位得到强化，与代表委员们的建言献策密不可分。

翻阅一份份以“科技创新”为关键词的建议提案，代表委员们直面问题，提出真知灼见，提交了大量高质量、富有建设性的建议提案；在谈及科技创新时，不约而同把目光聚焦到了“企业科技创新”上。

来自四川省的全国人大代表翟刚在提出的建议中表示：“在企业科技创新和技术创新定位、企业创新活力释放、科技成果转移转化、创新链产业链融合等方面问题还比较突出，存在着一些迫切需要解决的体制和机制难题。”

印发《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知》、将科技型中小企业研发费用加计扣除比例由75%提高到100%、支持企业牵头开展产业关键技术攻关……近年来，在代表委员和有关部门推动下，科技型企业创新主体力量不断培育壮大。

此外，科技部专题研究支持企业科技创新有关措施，落实与国务院国资委、全国工商联等部门年度会商机制，支持科技领军企业组建创新联合体、承担国家科技任务，充分发挥企业“出题人”“答题人”“阅卷人”作用，推动科技领军企业成为我国科技创新的重要力量。

发展全过程人民民主，是中国式现代化的本质要求之一。办理好建议提案、积极回应人民群众关切，是贯彻落实全过程人民民主的重要实践。

过去一年，科技部认真落实全国人大、全国政协关于建议提案办理的有关要求，结合职能认真研究部署，全力推进办理工作，所有承办的建议提案均按时办复。

2023年全国两会期间，科技部成立由分管部领导担任组长的工作专班，抽调司局级业务骨干作为专班成员，全天候专人值守对接两会有关工作事项；对两会期间收到的近百份意见建议建立专门台账，逐项跟踪督办，及时回应代表委员关切，代表委员均表示满意。

科技部有关负责人表示，下一步，科技部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院重大决策部署，倾听人民呼声、回应人民期待，深刻汲取代表委员的智慧和力量，切实发挥建议提案办理在推动科技创新发展中的重要作用，为加快实现高水平科技自立自强、建设科技强国作出新贡献。

(责编：王震、陈键)

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