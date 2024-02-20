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横琴深合区全力冲刺封关运行

王浩明
2024年02月20日09:06 | 来源：新华社
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新华社广州2月19日电（记者王浩明）记者19日从横琴粤澳深度合作区执委会召开的新闻发布会上了解到，目前合作区各项软硬件均已基本具备分线管理封关运行条件，正全力冲刺3月1日封关运行的目标。

横琴粤澳深度合作区执委会副主任符永革介绍，当前，合作区将分线管理封关运行作为工作的重中之重，按照3月1日0时封关运行节点倒排工期，开展压力测试、情景模拟等，确保封关运行顺畅。

横琴粤澳深度合作区执行委员会与广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室2月8日联合发布通告，3月1日起合作区正式封关运行。按照《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，横琴与澳门特别行政区之间设为“一线”，横琴与中华人民共和国关境内其他地区之间设为“二线”。日前，财政部、海关总署、税务总局等发布了有关政策，明确合作区实施“一线”放开、“二线”管住的税收政策。

拱北海关自贸处处长王种瑞表示，当前海关部门已初步构建与合作区发展相适应的海关监管模式，封关运行后经合作区的对外开放口岸免税放行进入合作区的个人携带和寄递物品，免税放行后可以在合作区内正常消费使用。保税货物可以在经营保税业务的企业间自由流转。

合作区经济发展局局长李子蔚介绍，当前合作区正全力推进智慧口岸公共服务平台建设，将为合作区分线管理封关运行提供信息化平台支撑。

(责编：王震、陈键)
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