魏玉坤 潘洁 王悦阳

春节，是中国老百姓最隆重的节日，也是观察中国经济发展的一扇重要窗口。

今年，积淀数千年历史的中国春节，被列入联合国假日。神州大地烟火气升腾，“百花齐放”争春忙，也为当前复苏乏力的世界经济注入了暖意。

这份暖意，来自于中国大市场所具有的吸引力。

看车站、机场熙熙攘攘，“人潮”带动“人气”，汇成一幅流动中国的长卷；看酒店餐馆热闹繁忙，门口排起长龙，包间“一桌难求”；看文旅市场活力升温，热门景区、博物馆一票难求，影院剧场座无虚席。

龙年春节假期，春节档电影票房首次突破80亿元，快递业日均投递量比2023年春节假期增长82.1%，国内旅游出游人次同比增长34.3%，多项指标超过2019年同期水平。德国《法兰克福评论报》指出，春节期间人们外出聚餐、购物、旅行的意愿大幅提升，假日消费需求充分释放。

春节消费热潮不仅席卷中国，更席卷全球。可口可乐在越南发布带有金龙标志的龙年特别版，亚马逊等跨境电商上架了红包、窗花等各类龙元素的春节装饰，期待捕捉春节带来的新商机。

市场是当今世界的稀缺资源。14亿多人口的超大规模市场，是中国的，也是世界的。新的一年，世界第二大经济体诚邀各国共赴美好风景。

共寻“诗和远方”，中国游客的“重返”有力提振了世界旅游业发展信心。继去年11月份同马来西亚宣布签证便利政策后，中国今年1月份又同新加坡、泰国相继签署互免签证协定，中国出境游目的地更加多元。春节假期，全国口岸日均通关人数达到169万人次，较2023年春节同期增长2.8倍，恢复至2019年春节同期的近九成。泰中旅游总商会副理事长吴明扬说，中泰实行互免签证为泰国旅游业的复苏注入强大动力。

共享中国消费大市场“蛋糕”，中国有意愿，更有作为。美国消费者新闻与商业频道援引摩根大通策略师分析称，中国“不可投资”的观点大错特错，投资者在中国仍有机会。

这份暖意，来自于人文与经济交融共生的发展之道。

从“龙墩墩”受到热捧，到各地接连登场的新春年味市集活动、博物馆和非遗热潮涌动，以文化浸润经济，传统年俗更有寄托。年味更浓的春节经济，不断丰富高质量发展的内涵。

纽约帝国大厦塔尖亮起中国春节主题灯光，瑞士日内瓦万国宫高悬起大红灯笼，新加坡“春到河畔”的巨龙灯饰熠熠生辉……世界各地举办别样新春庆祝活动，鼓舞着人们以更加昂扬的精神面貌努力奋斗，开启自信满满的新一年。

乘着春节东风，中国文化走向世界。正如联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘所言，龙象征着力量，象征着美好世界和美好生活，现在的世界比以往任何时候都更需要这种积极的力量。

这份暖意，来自于中国扩大高水平开放的真心诚意。

春节假期，中欧班列、远洋货轮昼夜穿梭，载着电子产品、衣帽服饰等“中国制造”奔向世界各地。诸多外贸企业争分夺秒，节日期间就出海跑展会、谈生意、拓市场，与国际同行共克时艰。拉美社报道称，中国对外贸易的脚步并未停歇。

人勤春来早。浙江温州商务部门带领200余家眼镜企业参加意大利米兰国际光学眼镜展览会，安徽合肥市经贸代表团赴泰国、阿联酋、沙特等国家开展经贸、外事和城市推介活动……春节前后，多地组织外贸企业“走出去”、吸引海外客户“走进来”，推动国际经贸合作再上新台阶。

作为货物贸易第一大国、140多个国家和地区的主要贸易伙伴，中国始终拉紧与世界各国的经贸合作纽带，以开放合作之姿促进互利共赢。

“市面”有活力，“账面”显韧性，“人面”见希望——中国经济新春“面面”红红火火，将向世界释放更大利好，也向世界有力证明“下一个中国还是中国”。

新华社北京2月19日电

(责编：王震、陈键)

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