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打造高质量发展的生态样板

本报评论员
2024年02月20日09:13 | 来源：科技日报
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一城春色半城花，万顷波涛拥海来。今天的厦门，是一座高颜值的生态花园之城，人与自然和谐共生。不断开拓创新的厦门，完成了由无序开发到魅力海湾的蜕变，用生动实践写下最好的时代注解。

筼筜湖治理，蹚出厦门城市生态建设的路子。其“依法治湖、截污处理、清淤筑岸、搞活水体、美化环境”五个阶段的发展变化，实际上是生态文明建设实践和理念的逐步深化。从初始污染治理到生境修复，再到多要素的生态系统修复和生物多样性保护，厦门城市生态系统多样性、稳定性、持续性不断提升，既满足民众对美好生态环境的期盼，又促进社会经济发展。

以筼筜湖为原点，生态修复由河湖向海。随着海湾区域生态质量提升、生态韧性增强、生态功能与承载力增加、生态产品与人民福祉增多，一座海洋生态文明之城逐渐崛起。从“海域”到“全域”，厦门统筹考虑生态系统之间的关联性，着力打造海洋经济、绿色经济、文旅经济高地，加快构建现代化产业体系，地区生产总值密度、财政收入占比等重要指标位居全国前列，实现“山、海、产、城、人”相融共生。

生态优先、绿色发展，在保护中开发，在开发中保护。36年来，厦门在实现生态效益的同时，也实现社会效益和经济效益的统一，以环境优化增长，以发展提升环境，用实践证明了“碧海银滩也是金山银山”。厦门实践，是一条协同推进高质量发展和高水平保护的生态文明之路，是站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

青山如黛，碧空如洗，海水澄澄，和风煦煦。美丽的厦门，厚植海湾型城市生态本底，是我们向世界展示中国生态文明建设成果的重要窗口。生动的厦门实践，可复制、可推广，是我们推进高质量发展的绿色生态典型样本。

促进人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求，是实现高质量发展的应有之义。让我们努力建设人与自然和谐共生的现代化，加快发展方式绿色转型，坚持生态为民、生态利民、生态惠民，驰而不息，久久为功。

(责编：王震、陈键)
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