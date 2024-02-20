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“希望机器人徒弟超越我”

——代表委员履职记

陈曦
2024年02月20日09:14 | 来源：科技日报
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产业工人人才培养与转型如何进行？人工智能如何赋能制造业，加快形成新质生产力？在航运方面如何推进京津冀一体化？每周五下午，全国人大代表成卫东都会在代表开放日接待来提意见建议的群众。他一边琢磨如何解决问题，一边把这些来自基层的创新举措写进人大代表的建议中，提交全国人大。

作为一名来自天津港码头一线的产业工人代表，成卫东一直把根扎在基层，积极融入天津港的智慧化建设中，履职尽责，不断完善他所提出的《在构建技术创新体系中更好发挥基层产业工人作用》建议。

“现在，同事们见到我，都会好奇地问‘怎么给机器人当师傅啊？’”成卫东说。

从2021年开始，有着24年拖车驾驶员经验的成卫东收了机器人当徒弟。在他和团队的努力下，一年多来，机器人徒弟水平突飞猛进。

“教机器人徒弟没点真本事可不行！”成卫东认真地说。为此，他掏出了“压箱底”的独门绝技——把港口运输操作过程细分成40多个规范的动作要素。而后技术团队再把这些动作要素“翻译”成逻辑算法，写成一行行代码、一道道指令，将其编入程序，优化提升人工智能运输机器人在作业中自动充电、自动避让、自动停靠等能力。

为检验算法指令和人工驾驶的区别，进一步提升机器人驾驶的稳定性和运行效率，成卫东还重操老本行，亲自上车实际驾驶，哪里该减速观望、哪里该加速行驶、什么时候该变道、要选择什么样的路线，由系统一一记录。

通过数据比对，成卫东和研究团队不断优化运行逻辑、迭代算法，使机器人的运行效率得到改进提升。特别是他们通过建立路口多车通行的原则，设定通行优先级，解决了系统运行中路口多车交汇这一关键性问题。

凭借多年的经验，成卫东还提出通过系统指令辨别机器人状态，适当提升空载加速度和减速度的建议。按照此建议，研究团队建立算法模型，使空载状态下机器人的加、减速度各提升33%和60%。

“俗话说，师傅领进门，修行在个人。”成卫东充满期待地说，“我们的目标是希望机器人徒弟也能像人一样思考，拥有自主学习、深度学习的能力，最终能超越我这个师傅。”

尽管成卫东带徒异常忙碌，但仍积极地履行着一名全国人大代表的职责。

2023年，拥有全国劳模、大国工匠等多重身份的成卫东，在全国各地宣讲50余场，把党的方针政策以及全国两会精神带到基层群众中。成卫东还走进科研高校、大中小学、口岸部门等单位，了解发展现状，梳理解题思路，着力解决人民群众急难愁盼的问题。

“通过履职，让我有机会深入到全国各地一线产业工人中，征求他们的意见建议。”成卫东说，“这些工作有助于提升我的站位，使我可以在全国两会上，站在全国的视角提出建议。”

最让成卫东欣慰的是，去年全国两会时，他提出了《关于加快推进京津冀组合港建设》的建议，交通运输部现正积极推动天津市和河北省港口之间的协同协作。

(责编：王震、陈键)
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