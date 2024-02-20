何亮

植保工程师敦必成从同事手中接过培养瓶，瓶里是国家二级保护植物疏花水柏枝的扦插苗，颜色嫩绿。

“这株多漂亮。”他边说边把培养瓶举到补光灯前，“你看，枝上出新芽了，再过几天就可以移植到大棚了。”

大年初一，敦必成照常来到三峡集团生态工程中心长江珍稀植物研究所的组培室。

“组培过程中，需要有人长期观察监测。春节期间，我们24小时留守值班，就是为了将这些长江特有珍稀植物保护好。”敦必成告诉科技日报记者，研究所共抢救保护了1950余种特有珍稀资源性植物，科研人员们守护着这座“植物王国”，并不断探寻珍稀植物的生命“密码”。

为“太空种子”开启科学实验

长江珍稀植物研究所有一个明星植物——丰都车前。它是三峡库区特有珍稀草本植物，虽然其貌不扬，但“水陆两栖”的生活特性让它变得“卓尔不群”。再加上两年前的一次太空之旅，丰都车前从此名声大振。

春节假期，丰都车前的“守护者”朱豪飞依旧泡在研究所里。他打开种子储藏柜，将一个包装袋取出来，里面装着数十个密封的试管，上面写着植物种子的“编号”等字样。

“这是今年刚刚收获的种子，它们是‘天选之种’的第二代。”朱豪飞告诉记者，3年前，所里选送的丰都车前种子幸运地搭上神舟十三号载人飞船进入太空，遨游183天后重回祖国大地，栽种于三峡库区。

“我们希望通过太空诱变育种，培育出一种新的丰都车前，让它的耐水淹、耐冲刷、耐抗旱能力更强。”朱豪飞掏出手机，给记者展示刚刚拍摄的培植图片。他介绍：“目前，我们已经观察到部分丰都车前的性状发生了变异，但能否培育出‘太空种子’，仍需实验验证。”

趁着三峡坝区秋冬季温度适宜，丰都车前的幼苗已被下地栽种。接下来，朱豪飞将观察、记录这些“太空旅客”后代们的生长情况，争取培育出真正的“太空种子”，为三峡库区特有珍稀植物的保护和库区生态修复探索新的办法。

为“特殊物种”开辟研究路径

在长江珍稀植物研究所室外，一个方方正正的钢架结构卧在10多米长的轨道上，顶上是喷淋系统，下方配置3台装载小车，株型高大的疏花水柏枝就“安坐”在小车里。

“这是我们新投用的人工模拟降雨系统，系统底兜可以逐步抬升，形成最高60度的陡坡，模拟三峡库区的消落带。”敦必成按下启动按钮，狂风暴雨呼啸而来，疏花水柏枝的根茎牢牢抓住泥土，不为所动。

敦必成告诉记者，疏花水柏枝是“固土护坡”的优良物种，再加上“夏季休眠，冬季生长”的特性，有它生长的江心岛、河道边坡，即便在江水消落的冬季，也是一片绿意盎然、生机勃勃的景象。

“目前，我们正在开展疏花水柏枝的全基因组测序，希望找到疏花水柏枝‘抗逆耐水淹’的关键基因，利用分子育种技术快速定向培育优良新品种，用来恢复长江流域消落带的生态环境。”敦必成说，基因组学研究正在为疏花水柏枝的应用研究开辟新路径。

(责编：王震、陈键)

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