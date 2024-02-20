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天文学家发现56个“变脸”活动星系核

2024年02月20日09:16 | 来源：科技日报
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科技日报北京2月19日电 （记者陆成宽）记者19日获悉，利用暗能量光谱巡天（DESI）的早期科学数据，来自中国科学院国家天文台等单位的科研人员，新发现56个“变脸”活动星系核以及44个“变脸”活动星系核候选体。相关研究成果在线发表于《天体物理学杂志增刊》。

活动星系核是星系中心极其明亮的致密区域，其辐射非常剧烈，是宇宙中最亮的持久电磁辐射源之一。“变脸”活动星系核是一种特殊的活动现象，就像川剧变脸一样，它们的活动形态会在短时间内发生转变。这种快速“变脸”事件极大地挑战了传统的活动星系核统一模型，对理解超大质量黑洞吸积过程与宽线区结构，以及活动星系核与星系协同演化都具有重要意义。

“尽管此前斯隆数字巡天项目（SDSS）发现了百余个‘变脸’活动星系核，郭守敬望远镜也有若干发现，但‘变脸’活动星系核背后的物理机制仍然未知。”中国科学院国家天文台研究员薛随建说，DESI计划拟观测数百万个活动星系核和类星体，通过建立大统计样本来揭示“变脸”活动星系核背后的物理机制。

DESI计划能够高效地对全天的目标完成快速光谱拍摄，提供前所未有的海量光谱数据。“借助于此，我们通过对比斯隆数字巡天与暗能量光谱巡天的光谱，同时结合美国兹威基瞬态研究设施（ZTF）的测光观测，就可以系统性地搜寻潜在的‘变脸’活动星系核，并开展统计分析。”DESI计划国际合作理事会成员、中国科学院国家天文台研究员邹虎说。

“在这次研究中，我们发现了活动星系核的不同类型发射线‘变脸’事件，并限制了发射线‘变脸’的顺序。同时，我们的研究显示，‘变脸’可能是活动星系核演化的一个特殊且必经的阶段。”论文第一作者、中国科学院国家天文台郭威坚博士说。

据悉，目前DESI已经完成了50%的观测任务，已发现的类星体与活动星系核的光谱数量已超过300万条。届时将有超过1000个“变脸”活动星系核被发现，这将推动人们更深入地理解“变脸”活动星系核的物理机制。

(责编：王震、陈键)
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