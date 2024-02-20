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我科学家合成新核素锇-160和钨-156

2024年02月20日09:16 | 来源：科技日报
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　　科技日报兰州2月19日电 （记者颉满斌）19日，记者从中国科学院近代物理研究所获悉，该所与其他单位科研人员合作，首次合成了新核素锇-160、钨-156。相关成果近日发表于《物理评论快报》。

　　“原子核是由质子和中子组成的量子多体系统。”中国科学院近代物理研究所研究员甘再国告诉科技日报记者，不同数量的质子和中子，构成了具有不同性质的原子核，科学家们把它们称为核素。合成和研究新核素，不仅对认识物质结构具有重要意义，而且为理解天体环境的演化提供了重要信息，也是探索自然奥秘的重要手段。

　　远离β稳定线的原子核壳结构的演化，一直是核物理学研究的热点问题。在缺中子核区，新核素合成与α衰变性质测量是研究壳结构及其演化的有效途径之一。

　　依托兰州重离子加速器，研究团队利用充气反冲核谱仪SHANS，通过熔合蒸发反应合成了新核素锇-160和钨-156。锇-160（中子数为84）具有α放射性，而钨-156（中子数为82）具有β+衰变的放射性。研究团队测量了锇-160的α衰变粒子能量、半衰期及钨-156的半衰期等性质。

　　研究人员通过系统分析新测量数据和已有数据发现，当原子序数大于68时，中子数为84、85的同中子素的α粒子预形成概率逐渐变小，揭示了中子数为82的壳效应在缺中子核素中增强的现象。他们进一步研究后认为，该效应增强的原因在于不断逼近可能较稳定的双幻核——铅-164（质子数为82、中子数为82）。

　　中国科学院近代物理研究所副研究员杨华彬介绍，该研究首次明确给出了中子数为82的中子壳在缺中子核素一侧的演化情况，有助于对核素存在极限的深入理解，同时使我国的新核素研究进入了一个新的核区。

(责编：王震、陈键)
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