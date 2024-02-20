原标题：平安银行积极落实城市房地产融资协调机制 对接项目超1300个

龙年春节前后，平安银行积极贯彻落实国家金融监督管理总局关于部署推动城市房地产融资协调机制落地的专题会议精神，快速行动、统筹安排，由主要行领导牵头，第一时间成立了房地产融资协调机制专项工作小组，并从配套政策支持、高效协同机制、项目精细化管理和尽职免责机制等十余项行动举措入手，在总分行层面共同推进城市房地产融资协调机制落地。目前，平安银行已将房地产融资协调机制落地纳入2024年全行重点工作，着力推进，确保取得实效。

全行快速行动 春节前实现协调机制下项目贷款高效投放

金融监督管理总局召开专题会议后，平安银行立即组织学习会议精神，深入领会城市房地产融资协调机制的重大意义，并向全行下发《关于积极落实城市房地产融资协调机制的通知》，对协调机制落地工作进行再部署、再安排和再推动，着重强化精准施策、分类支持、优化流程、细化台账和落地见效。全行业务、审批和贷后条线开展平行作业，针对协调机制项目，建立客户准入、项目评估和授信审批绿色通道，加快流程效率，成熟一笔、发放一笔；加强资金封闭管理，建立健全尽职免责制度保障，构建敢贷、愿贷、能贷和会贷的长效机制，为项目落地保驾护航。比如在春节前，该行在5个工作日即完成重庆某民营房企项目2亿元授信审批，并实现首笔贷款发放。

对接项目已超1300个 加快项目审批、做实清单项目融资支持

城市房地产融资协调机制将着力点落实到城市层面、聚焦到项目上，精准提供合理融资支持，既是稳定房地产行业融资和促进项目建成交付的创新举措，也是银行机构拓展增量业务、稳定资产质量的重要抓手。

平安银行主动与地方政府、住建部门和监管机构协同配合，目前对接项目已超过1300个，正加快开展项目评估和授信审批工作，综合分析项目特点和融资需求，设计定制化授信方案；对正常开发建设、抵押物充足、资产负债合理、还款来源有保障的项目，积极满足合理融资需求，加快审批和出账效率；对暂时遇到困难但资金能够基本平衡的项目，不盲目抽贷、断贷、压贷，通过贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，做到“一户一策、方案可行、风险隔离、资金封闭、操盘有力”。比如近日为武汉某大型房地产开发项目提供定制化授信12亿元，已出账4.69亿元。

继续加大资源保障 满足不同所有制房地产企业合理融资需求

为进一步增强房地产融资协调机制落地成效，平安银行以该机制为抓手，继续加大资源倾斜和政策保障力度，加强与各地政府和监管部门对接，凝聚多方合力，做好分类支持和精细管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，推进更多项目落地见效。该行持续贯彻落实“金融16条”政策、经营性物业贷款新政等，积极支持“三大工程”建设，为促进金融与房地产良性循环贡献平安力量。

据报道，平安银行在2023年12月曾召开房企座谈会，就房地产企业融资需求、深化银企合作、共同促进房地产市场平稳健康发展等议题与各大房企达成共识。座谈会上，平安银行推出“七大类十五条”举措加大对房地产企业融资支持，引发市场关注。而本次平安银行在推动城市房地产融资协调机制落地上的快速行动，可理解为该银行对积极提振房地产市场的再发力，以及对房地产行业未来发展的继续看好。

(责编：董童、李源)

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